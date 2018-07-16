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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
16.07.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları aştı

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Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları aştı

Batı Akdeniz ihracatı 15 Temmuz tarihi itibariyle 1 milyar dolar rakamını aştı. Batı Akdeniz ihracatı, 1 milyar dolar rakamına geçen yıla kıyasla 25 gün daha önce ulaştı.

ANTALYA, Burdur ve Isparta illerinden gerçekleşen ihracat 15 Temmuz tarihi itibariyle 1 milyar dolar rakamını aştı. Batı Akdeniz ihracatı, 1 milyar dolar rakamına geçen yıla kıyasla 25 gün daha önce ulaştı. Bölgemizde gerçekleşen ihracatta geçen yıl 9 Ağustos tarihi itibariyle 1 milyar dolar rakamına ulaşılmıştı. Batı Akdeniz bölgesinden yılsonu itibariyle 2 milyar dolar ve üzeri ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada önemli bir durak olarak gördükleri 1 milyar dolar ihracat rakamını geride bırakmanın ihracat ailesinde büyük bir mutluluk yaşattığını ve kendilerine moral verdiğini kaydetti. BAİB Başkanı Bahar, “Şimdi kısa sürede 1.5 milyar dolar rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ardından bölgemizden yılsonu itibariyle 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeye odaklanacağız” dedi.

Geçen yıla oranla 1 milyar dolar rakamına 25 gün daha önce ulaşmanın ihracat ailesi adına ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Bahar, “Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen ihracat ailesinin tüm fertlerine BAİB Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum.” İhracatta 1 milyar dolar rakamını geride bırakan Batı Akdeniz’de, 15 Temmuz itibariyle Yaş Meyve Sebze sektörü 285,3 milyon dolar, Maden sektörü 265 milyon dolar, Kimya sektörü 90,2 milyon dolar, Ağaç ve Orman sektörü 77,9 milyon dolar, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ise 54,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Bölge ihracatının 1 milyar dolara ulaştığı dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler ise; 141 milyon dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti, 75,5 milyon dolar ile Almanya, 66,8 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 45,2 milyon dolar ile Romanya, 45,1 milyon dolar ile Birleşik Devletler oldu.

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