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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.05.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Batı Akdeniz 4 ayda 62 milyon dolarlık domates ihraç etti

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Batı Akdeniz 4 ayda 62 milyon dolarlık domates ihraç etti

Batı Akdeniz'den ilk 4 ayda yapılan yaklaşık 157 milyon 494 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 61 milyon 547 bin dolarlık kısmını domates oluşturdu. Domatesi, 43 milyon 615 bin dolarla biber takip etti. En fazla ihracat Rusya ile Almanya'ya yapıldı.

İlk 4 ayda yaklaşık 157 milyon 494 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), yurt dışına en fazla domates gönderdi.

AA muhabirinin Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden derlediği verilere göre, Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, ocak-nisan döneminde bölgeden 157 milyon 493 bin 977 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakamın 130 milyon 438 bin dolarlık kısmını yaş sebze oluşturdu.

Yurt dışına 43 ürünün gönderildiği bölgeden en fazla 61 milyon 547 bin 384 dolarla domates ihracatı yapıldı. Domatesi, 43 milyon 615 bin 521 dolarla biber takip etti.

Ayrıca 10 milyon 341 bin 957 dolarlık nar, 10 milyon 169 bin 82 dolarlık kornişon salatalık ihraç edildi. Bunun yanında, 8 milyon 742 bin 313 dolarlık kabak, 6 milyon 603 bin 892 dolarlık bal kabağı, 5 milyon 580 bin 741 dolarlık turunçgiller, 4 milyon 38 bin 597 dolarlık elma ihracatı gerçekleştirildi.

EN FAZLA İHRACAT RUSYA VE ALMANYA'YA

Antalya, Isparta ve Burdur'dan ilk 4 ayda en fazla yaş sebze ve meyve ihracatı Rusya ile Almanya'ya yapıldı. Rusya'ya ihracat 23 milyon 460 bin 208 dolar, Almanya'ya ise 23 milyon 435 bin 861 dolar oldu.

Romanya'ya 22 milyon 621 bin dolarlık, Bulgaristan'a 15 milyon 879 bin 641 dolarlık, Ukrayna'ya da 15 milyon 144 bin 433 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

"ALTERNATİF PAZARLAR OLUŞTURACAĞIZ"

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisanda tüm sektörlerdeki ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında artış gösterdiğini belirtti. 4 aylık dönemde 141 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Bahar, tüm sektörlerdeki ihracatın 621 milyon 808 bin 255 dolar olduğunu kaydetti.

Bu dönemde en fazla ihracatın 157 milyon 493 bin 977 dolarla yaş meyve ve sebze sektöründe yaşandığını dile getiren Bahar, şu değerlendirmede bulundu:

"BAİB Yönetim Kurulu olarak bölge ihracatımızın daha da artması için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Amacımız lokomotif sektörlerdeki firmalarımıza alternatif pazarlar yaratarak, ihracatlarını artırmak, ana pazarlarındaki faaliyetlerini aralıksız sürdürmelerini sağlamak, katma değeri yüksek sektörlerdeki firmalarımıza ise ihracat pazarları oluşturmaktır."

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