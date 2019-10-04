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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Batı Afrika’dan terörle mücadele için 500 milyon dolar

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Batı Afrika’dan terörle mücadele için 500 milyon dolar

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği ülkeleri, terörle mücadele için 500 milyon doları devreye sokmaya kararı verdi.

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ülkeleri, Senegal’in başkenti Dakar’da düzenlen “Batı Afrika’da Güvenlik Finansmanı” konulu toplantıda terörle mücadele için 500 milyon dolar destek kararı aldı.

Toplantının bitimindeki basın açıklamasında konuşan Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, UEMOA üyesi ülkelerin terörle mücadele için kendi kaynaklarından 500 milyon dolar ayırma kararı verdiklerini ifade etti.

Talon, “Hayat mücadelemize katkı sağlamak için 500 milyon doları serbest bırakma kararı aldık. Kendimizi kendi kaynaklarımızla finanse edebiliyoruz. Harekete geçebildiğimizi göstermek istedik.” dedi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de toplantının Batı Afrika’nın kendi kaynaklarını devreye sokmanın yollarını bulmayı amaçladığını, barış ve güvenlik olmadan her şeyin rastgele bir hale dönüştüğünü kaydetti.

Sall, “Barış ve güvenlik, ülkelerimiz için bir ölüm kalım meselesi.” ifadesini kullandı.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, 13 Eylül’de Burkina Faso’da düzenledikleri terörle mücadele zirvesinde, terörle mücadele için 1 milyar doları devreye sokma kararı almıştı.

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