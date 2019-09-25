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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.09.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Batı Afrika’da gelir eşitsizliği zirve yaptı

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Batı Afrika’da gelir eşitsizliği zirve yaptı

"Eşitsizlik Krizi" raporuna göre Batı Afrika’nın en zengin yüzde 1'inin sahip olduğu servet, bölgedeki diğer tüm insanların toplam servetinden bile fazla.

Afrika’nın Nijerya ve Gana gibi en büyük ekonomilerine sahip batı bölgesinde, gelir ve servet uçurumu artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) ve yardım kuruluşu OXFAM ortaklığında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen "Afrika’da Eşitsizlik" konulu seminerde Batı Afrika’da görülen gelir adaletsizliğin “kritik” seviyelere ulaştığı bilgisine yer verildi.

OXFAM Batı Afrika Bölge Program Danışmanı Kwesi W. Obeng tarafından seminerde sunulan “Batı Afrika Eşitsizlik Krizi” adlı raporda, bölgenin sahip olduğu hızlı büyüme rakamlarına rağmen gelir eşitsizliğini kapatmakta hiçbir mesafe kat edemediği aktarıldı. Rapora göre, Batı Afrika’nın en zengin yüzde 1'inin sahip olduğu servet, bölgedeki diğer tüm insanların toplam servetinden daha fazla. Bölgede en fazla eşitsizliğin görüldüğü ülkelerden biri ise zengin petrol kaynaklarına sahip Nijerya.

Nijerya’nın en zengin kişisi günlük 1 milyon dolar harcasa dahi tüm servetini tüketmesi yaklaşık 46 yıl alıyor. Ülkedeki en zengin 5 Nijeryalının sahip olduğu 29,9 milyar dolarlık servet hükümetin 2017 bütçesinden bile fazla.

UNECA Direktörlerinden Adam Elhiraika ise yaptığı sunumda, kıtadaki yüksek seviyeli eşitsizliğin ciddi bir problem olduğuna dikkati çekerek, “Eşitsizlik kıtada siyasi ve sosyal istikrarsızlık yaratabilir.” yorumunda bulundu. OXFAM, daha önce hazırladığı raporda, Afrika'da sadece 3 milyarderin servetinin yaklaşık 650 milyon kişinin toplam servetinden daha fazla olduğunu açıklamıştı. 

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