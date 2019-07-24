Başvurular yarın sona eriyor! Sayısal oyunlar için 150 adet terminal dağıtılacak
Milli Piyango İdaresi 143 yerleşim yerine kura ile 150 adet Sayısal Oyunlar Bayiliği verme kararı aldı. Dağıtılacak terminaller için Milli Piyango İdaresi bazı şartların yerine getirilmesini istiyor.
Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve son dönemde Milli Piyango biletleri de veren sayısal oyunlar bayilerine yenilerinin eklenmesi için Milli Piyango harekete geçti.
Milli Piyango İdaresi 143 ilçede 150 adet Sayısal Oyunlar Bayiliği verecek. Kura ile verilecek bayilikler için başvuru ise yarın (25 Temmuz 2019) sona erecek.
Kura çekilişi ise 6 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00’da Ankara’da düzenlenecek.
SAYISAL OYUNLAR BAYİLİĞİ NASIL ALINIR?
Sayısal oyun bayisi olmak için gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti gibi çok sayıda ve sürümü bol ürün satan veyahut sabit piyango, spor toto ve ganyan bayiliği üzerine faaliyet gösteren iş yerlerine verilebiliyor.
Kura çekilişi sonrasında Milli Piyango İdaresi’nce iş yeri tespitleri gerçekleştiriliyor ve ardından 30 gün içerisinde gerekli olan evrakların idareye sunulması isteniyor.
İdare tarafından onay alınması halinde 30 gün içinde bayilik teminatı ve bayilik bedeli Milli Piyango İdaresi’ne yatırılması gerekiyor. Sonrasında ise Milli Piyango İdaresi sayısal oyunlar terminalinin kurulumunu gerçekleştiriyor.
TEMİNAT VE BAYİLİK BEDELİ NE KADAR?
Milli Piyango İdaresi bayilik bedeli olarak 20 bin lira + KDV ücret alıyor. Teminat olarak ise 90 gram altın bedelinin karşılığı olan Türk Lirası nakit teminatın yatırılması gerekiyor. Bayilik başvurusunda ücret talep edilmeyecek.
OKUL, İBADETHANE VE GENÇLİK MERKEZİ ŞARTI
Sayısal oyunlar bayisi olan dükkana kapıdan kapıya 100 metreden daha az mesafede sayısal oyunlar bayisi, müstakil durumda ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okul, ibadethane, gençlik merkezi olmaması gerekiyor.
İŞTE BAYİLİK VERİLECEK İL VE İLÇELER
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