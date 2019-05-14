Başvuru yapmayı unutmayın! Son 15 gün...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBaşvuru yapmayı unutmayın! Son 15 gün...
GeriEkonomi Başvuru yapmayı unutmayın! Son 15 gün...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
14.05.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Başvuru yapmayı unutmayın! Son 15 gün...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başvuru yapmayı unutmayın! Son 15 gün...

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir Erzincan’da ki İmar Barışı ve Kentsel Dönüşüm faaliyetleri konusunda bilgi verdi.

İmar Barışında vatandaşların zaman kaybetmeden başvuru yapmaları gerektiğini belirten Aydemir "31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca Müdürlüğümüze verilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında riskli alan, riskli yapı, rezerv yapı alanı, açık arttırma usulü satış ile kira yardımları ve yıkım uygulamalarında aşağıda belirtilen iş ve işlemler 2012-2019 yılları arasında gerçekleştirilmiş olup; sağlıklı, güvenli, huzurlu yaşam alanlarının tesisi noktasında çalışmalarımız kanun ve mevzuatlar ışığında, 2023 vizyonu kapsamında Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile ivme kazanarak devam etmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca kanunun yayımlandığı 2012 yılından bugüne kadar İlimizde Müdürlüğümüz Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünce 710 adet yapıya ait riskli yapı tespiti yapılmış,603 adet riskli yapının yıkımı tamamlanmış kalan yapılara ilişkin resmi süreç devam etmektedir.

Bu bağlamda kanunun diğer bir uygulaması olan Riskli yapısını yıkan Vatandaşlarımıza ödediğimiz kira yardımı ödemelerinde 2.523.387,66-TL karşılıksız kira yardımı yapılmış. Olup; halen ödemeler düzenli olarak devam etmektedir.

İlimizde İmar Barışı başvuru sayısı 15.264 Toplam Bağımsız Bölüm sayısına ulaşmıştır. İmar Barışı başvuruları 15 Haziran 2019 tarihinde sona erecek olup; ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapılara sahip olan Vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden başvuru yapmaları hususunu hatırlatıyorum." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Son dakika... Sanayi üretim rakamları açıklandı

7 günde vatandaşlık dolandırıcılığı

İlk seferine çıktı! Lüks yolcu gemisi İstanbul'a demirledi

Tarihi gün... Teslim edildi