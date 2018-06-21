Başvuran ödemeyecek, son gün 31 Temmuz! Milyonları ilgilendiriyor

Varlık barışına ilişkin hazırlanan genel tebliğ taslağına göre 31 Temmuz’a kadar yurtdışındaki varlıkların Türkiye’ye getirildiğine ilişkin belgelerin banka veya aracı kuruma ibraz edilmesi gerekecek. Ayrıca vergi dairesine bir beyanda bulunulmayacak. Varlık barışına başvuru için son süre 30 Kasım 2018. 31 Temmuz’dan sonra yurtdışındaki varlıklarını getirenler yüzde 2 vergi ödemek zorunda kalacaklar.

DÜZELTME YAPILABİLECEK

7143 sayılı yasa mayıs ayında Meclis’te kabul edildikten sonra 18 Mayıs 2018 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasanın 10. maddesiyle yurtdışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirmek isteyenler için varlık barışı getirildi. Varlık barışı düzenlemesinde bu sefer iki yol izlendi. Yurtdışındaki varlıklarını getirmek isteyenler için son başvuru tarihi 30 Kasım 2018. Eğer 31 Temmuz’a kadar yurtdışındaki varlıklar getirilirse vergi yok. Bu tarihten sonra başvuru 30 Kasım tarihine kadar devam edecek. Bu arada bildirim yapılırsa da yüzde 2 vergi ödenecek. Verginin de 31 Aralık 2018’e kadar vergi dairisine ödenmesi gerekecek. Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye araçları Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilerek getirilebilecek. Buna göre Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart olacak. Bildirilen bu varlıkların üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi gerekecek. Yurtdışındaki varlıkların hangi tarih itibariyle sahip olunduğunun herhangi bir önemi olmayacak.

Gerçek ve tüzel kişiler varlıklarını bildirirken tek bir bildirimde bulunacaklar. Ancak 30 Kasım 2018 tarihine kadar birden fazla bildirimde de bulunabilecek. Bildirimde bulunduktan sonra varlıklar artırılmak istenirse ilave edilen varlıklar için yeni bir bildirim yapılacak. Bildirim yapılırken bir hata yapılmışsa ya da daha az bildirimde bulunmak istenirse de 30 Kasım 2018’e kadar düzeltme yapılabilecek. Örneğin ağustos ayında banka veya aracı kuruma 100 bin lira karşılığı varlık bildiriminde bulunan bir kişi, örnek olarak eylül ayında 50 bin liraya indirmek isterse bunun için düzeltme bildirimi verecek. Aynı kişi 100 bin liralık bildirimi 150 bin liraya çıkarmak isterse ilave bildirilmek istenen 50 bin lira için yeni bildirim verecek.