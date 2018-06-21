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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEkonomi Haberleri Başvuran ödemeyecek, son gün 31 Temmuz! Milyonları ilgilendiriyor
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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
21.06.2018 - 19:32, Son Güncelleme:

Başvuran ödemeyecek, son gün 31 Temmuz! Milyonları ilgilendiriyor

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Başvuran ödemeyecek, son gün 31 Temmuz! Milyonları ilgilendiriyor

VARLIK barışında 31 Temmuz tarihine kadar yurtdışındaki para, altın ya da dövizini getirenler vergi ödemeyecekler. Hükümet bir süre önce vergi barışı ile birlikte varlık barışı düzenlemesini de getirdi.

Varlık barışına ilişkin hazırlanan genel tebliğ taslağına göre 31 Temmuz’a kadar yurtdışındaki varlıkların Türkiye’ye getirildiğine ilişkin belgelerin banka veya aracı kuruma ibraz edilmesi gerekecek. Ayrıca vergi dairesine bir beyanda bulunulmayacak. Varlık barışına başvuru için son süre 30 Kasım 2018. 31 Temmuz’dan sonra yurtdışındaki varlıklarını getirenler yüzde 2 vergi ödemek zorunda kalacaklar.

DÜZELTME YAPILABİLECEK

7143 sayılı yasa mayıs ayında Meclis’te kabul edildikten sonra 18 Mayıs 2018 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasanın 10. maddesiyle yurtdışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirmek isteyenler için varlık barışı getirildi. Varlık barışı düzenlemesinde bu sefer iki yol izlendi. Yurtdışındaki varlıklarını getirmek isteyenler için son başvuru tarihi 30 Kasım 2018. Eğer 31 Temmuz’a kadar yurtdışındaki varlıklar getirilirse vergi yok. Bu tarihten sonra başvuru 30 Kasım tarihine kadar devam edecek. Bu arada bildirim yapılırsa da yüzde 2 vergi ödenecek. Verginin de 31 Aralık 2018’e kadar vergi dairisine ödenmesi gerekecek. Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye araçları Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilerek getirilebilecek. Buna göre Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart olacak. Bildirilen bu varlıkların üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi gerekecek. Yurtdışındaki varlıkların hangi tarih itibariyle sahip olunduğunun herhangi bir önemi olmayacak.

Gerçek ve tüzel kişiler varlıklarını bildirirken tek bir bildirimde bulunacaklar. Ancak 30 Kasım 2018 tarihine kadar birden fazla bildirimde de bulunabilecek. Bildirimde bulunduktan sonra varlıklar artırılmak istenirse ilave edilen varlıklar için yeni bir bildirim yapılacak. Bildirim yapılırken bir hata yapılmışsa ya da daha az bildirimde bulunmak istenirse de 30 Kasım 2018’e kadar düzeltme yapılabilecek. Örneğin ağustos ayında banka veya aracı kuruma 100 bin lira karşılığı varlık bildiriminde bulunan bir kişi, örnek olarak eylül ayında 50 bin liraya indirmek isterse bunun için düzeltme bildirimi verecek. Aynı kişi 100 bin liralık bildirimi 150 bin liraya çıkarmak isterse ilave bildirilmek istenen 50 bin lira için yeni bildirim verecek.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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