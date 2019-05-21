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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
21.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Başlıksıza‘Goodyear’ın yerine Petlas gelsin’

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Başlıksıza‘Goodyear’ın yerine Petlas gelsin’

İç karışıklık yaşayan petrol zengini Venezuela’dan Türkiye’ye lastik, turizm ve liman yatırımları için davet geldi.

Ticaret Bakanlığı’na gönderilen yazıda, “Üretimini durdurarak Venezuela’yı terk eden Goodyear firmasının fabrikası Petlas ya da bir Türk firmasına verilebilir. Bazı fabrikalar Türk firmalarına devredilebilir. Türkiye’ye özel turizm bölgeleri ve oteller tahsis edebilir” çağrısı yapıldı. Ticaret Bakanlığı’ndan tüm oda ve borsalara gönderilen yazıda Venezuela Dış Ticaret ve Uluslararası Yatırım Bakanı ile yapılan görüşmede Türkiye başta olmak üzere dost ülkelerin ekonomik işbirliği katkılarını daha da artırmalarını bekledikleri kaydedildi. Yatırım daveti yazısında iki ülkenin son dönemde ivme kazanan işbirliği karşılığında Venezuela’nın Türk firmalarına her zamankinden daha fazla teşvik ve fırsatlar sağlayacakları belirtildi. Yazıda Venezuela’nın tarım, gıda, otomotiv, ormancılık turizm ve tekstil başta olmak üzere öncelikli alanların belirlendiği, bu alanlarda Türk yatırımcılarla her türlü pazarlığa açık olduklarına vurgu yapıldı.

LİMANIN KONTROLÜ

Türk yatırımcıların her bir talebiyle bizzat ilgilenileceği belirtilen yazıda, üretimini durdurarak Venezuela’yı terk eden Goodyear firmasının fabrikasının Petlas ya da başka bir Türk firmasına verilebileceği ifade edildi. Büyük yatırımlarla yenilenmesine rağmen yeterince gemi trafiği sağlayamayan La Guaira Limanı’nda tamamen Türkiye’nin kontrolünde ve yönetiminde özel bir bölge tahsis edebileceği belirtilirken, “Başta tekstil sektöründe olmak üzere atıl durumda olan bazı fabrikaların Türk firmalarına devredilebileceği, Türkiye’ye özel turizm bölgeleri ve oteller tahsis edebileceği belirtilmektedir” denildi.

Türkiye ile yeraltı kaynaklar bakımından zengin Venezuela arasındaki dış ticaret hacmi 1 milyar dolar civarında seyrediyor. Son dönemde ivme kazanan ekonomik ilişkiler kapsamında geçtiğimiz yıl Türkiye ile Venezuela arasında Ticareti Geliştirme Anlaşması imzalandı. Türkiye’nin Venezuela’ya ihraç ettiği ürünler arasında ilk sırayı buğday unu, makarna, sabun, bebek bezi, hijyenik ürünler, işlenmiş mermer, ayçiçek yağı bulunuyor. Venezuela’dan ithal edilen ürünler arasında kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherler, metal paralar, demir-çelik ürünleri yer alıyor.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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