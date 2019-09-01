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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.09.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Başkentte tek kartla ulaşım yarın başlıyor

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Başkentte tek kartla ulaşım yarın başlıyor

 EGO otobüsleri, Ankaray, metro, teleferik ve özel toplu taşıma araçlarında geçerli olan "Ankarakart"ın yarından itibaren mavi özel halk otobüslerinde de geçerli olmasıyla kentte tek kartla ulaşım dönemi başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, EGO otobüsleri, Ankaray, metro, teleferik ve özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) geçerli olan "Ankarakart"ın yarından itibaren mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de geçerli olmasıyla kentte tek kartla ulaşım döneminin başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşıma hizmeti veren 199 ÖHO'ya elektronik ücret toplama sistemi olarak bilinen "Validatör"lerin dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, böylece nakit ödeme döneminin sona ereceği ÖHO'ların yarından itibaren Ankarakart sistemine geçmiş olacağı kaydedildi. Nakit kullanımının sona ereceği ÖHO'larda aktarma süresinin 75 dakika olarak belirlendiği vurgulanan açıklamada ayrıca, transferin EGO otobüsleri, Ankaray, metro ve teleferikte geçerli olacağı bildirildi. 

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