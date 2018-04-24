Başkandan korkutan iddia: 38 Ocak için ruhsat verildi

5 OCAK İÇİN İNCELEME SÜRÜYOR

Hürriyet’in yetkililerden edindiği bilgiye göre, İbradı İlçesi sınırları içinde, genişliği 25 hektarın altında olan 8 adet mermer ve taş ocağı açılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğüne başvuruldu. Müdürlük, üç ocak için “ÇED gerekli değildir” kararı verirken, 5 başvuruya ilişkin incelemeyi ise sürdürüyor. Yetkililer, maden ve ocak izinlerinin birinci aşamasının Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ruhsat almak olduğunu belirtirken, ikinci aşamanın ÇED olduğuna dikkat çekti.

KARAR ANKARA’DAN GELMİŞ

Belediye Başkanı Küçükkuru ise hangi firmaların “ÇED gerekli değildir” kararı aldığını öğrenmek için başvurduklarında yetkililerin, “Biz de ocak açılmasına karşıyız ama karar Ankara’dan geldi” diyerek firma ismi vermediklerini söyledi. Küçükkuru, sözlerini şöyle sürdürdü:

38 OCAK İÇİN RUHSAT

“Maşata Yaylası turizm bölgesi ilan edildi. Burası sedir ormanı ve kardelen ocağı. Ama öğrenebildiğimiz kadarıyla 38 adet mermer ocağı ruhsatı verilmiş. Şimdilik Karamıklı ve Sülek yaylalarında ikisine izin çıkmış. Orada Altınbeşik Mağarası da var, dünyanın en büyük üçüncü büyük yeraltı gölü mağarası. Bu ocaklar açılırsa mağaranın yani o gölün suyu da kurur. Uçakla Antalya’ya geldiğinizde Toroslar’ın delik deşik olduğunu görürsünüz. Mermer, taşocakları gelişigüzel açılmış. Biz de madenciliğe karşı değiliz ama bu kadar çok sayıda ve kalitesiz ocak izni doğayı yok ediyor. Halk sağlığını bozuyor. Bölge sedir ormanlarıyla kaplı, bu mermer tozları nedeniyle sedir ağaçları kurumaya başladı.

EYLEM YAPACAĞIZ

Buraya HES yapmak istediler dava açtık, ÇED olumlu kararını iptal ettirdik. Şimdi mermer ocağı belasıyla karşı karşıyayız. Valiliğe halkın tepkisini bildirdik. Gelecek hafta hem yöre halkımız hem de başka yerlerde yaşayan İbradılarla eylem yapacağız.”

KANSER OLUP ÖLMEK İSTEMİYORUZ

İbradı Yukarı Mahalle Muhtarı Celal Keskin ise mermer ocağının içme sularının tam üstüne yapılmak istendiğini belirterek, “Burada doğup büyüdük, çocukluğumuz orada geçti. Kanser olup ölmek istemiyoruz, susuz kalmak istemiyoruz. Çocuklarımıza sorumluluğumuz var. Sedir ormanı orası, doğa harikası kardelen ve sümbül yatağı ilan edildi orası. Elimizden geldiğince protesto edeceğiz, o ocakları açtırmayacağız” dedi.

KARAR İLDE

Yetkililer, maden ve taşocaklarının büyüklüğünün 25 hektarın üzerinde olması durumunda ÇED kararının Ankara’ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gittiğini belirttiler. Yetkililer, taş ocaklarının yıllık üretiminin 400 bin tonun üzerinde olması halinde alanın büyüklüğüne bakılmaksızın yine kararın Ankara’dan alındığını söylediler. Taş ocaklarının kırma eleme tesislerinin kapalı olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, 8 ocak için verilen kararın da Antalya İl Müdürlüğünce alındığını anlattılar.

KARDELEN DİYARINA BU OCAKLAR YAPILAMAZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ocakların yapılmaması için yöre halkına her türlü desteği vereceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kardelen çiçeklerinin en güzel örneklerinin açtığı ve bu nedenle Kardelen Festivali’nin de düzenlendiği yaylada, mermer ocaklarının açılmasına onay verdi. Bakanlık, bu ruhsatları verirken İbradı’nın Sülek, Karamıklı, Kocaoluk su kaynaklarının hemen üzerinde açılmasına izin vermiş oldu. Bu kabul edilemez bir durum. İlçe halkının kullandığı su kaynakları mermer tozuna teslim edilecek, ilçe halkı kanserojen etkiye maruz kalacak. Burası endemik bir bitki cenneti ve alternatif turizm bölgesi. Olağanüstü güzellikle olan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’nın zarar görmesi söz konusu. Halk, topyekün öfkeli. İbradı halkının haklı direnişine sonuna kadar destek veriyorum.”