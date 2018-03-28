Başbakan Yıldırım'dan ekonomi için önemli açıklamalar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/REUTERS
28.03.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Başbakan Yıldırım'dan ekonomi için önemli açıklamalar

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Başbakan Binali Yıldırım Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tanıtım toplantısına katıldı. Şirket kuruluşuna büyük kolaylık getirildiğini açıklayan Başbakan Yıldırım, yeni şirket kurulumu için 2 bin 250 lira yerine 650 lira harcanacağını aktardı. Başbakan Yıldırım, stratejik yatırım olarak 128 milyar TL yeni yatırım teşviğini onaylandığını belirtti.

İşte Başbakan Yıldırım’ın burada yaptığı konuşmadan satır başları:

*Yatırım ortamının iyileştirmesi yasası yürürlüğe girdi, şimdi hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha var; onu da yakın zamanda TBMM'ye sunacağız

*Şirket kurmak için illerde ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gidilecek. 2250 liraya kuruluyordu şirketler şimdi 650 liraya kurulacak.
Noterler üzülecek biraz ama üzülmesinler onlara yapacak iş her zaman var.

*Bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız. Vatandaş ile devlet arasında her tülü iş e-devlet üzerinden yapılacak.

*Şirket tasfiye yerine ticari hayatını sürdürmeyi esas alan bir anlayışla alacaklı haklarının da korunmasıyla yeni bir statüye geçsin istedik.
Öldürmek değil yaşatmak esas olmalı.

*Şirketin batık hale gelmeden sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz kurtarma anlaşmasına girebilmesine imkan sağlıyoruz.
Başbakan Yıldırımdan ekonomi için önemli açıklamalar

18 EVRAK YERİNE 6 EVRAK

*Bu düzenlemeyle ekonominin lokomotif sektörü olan inşaat sektörü rahatlamış olacak.
İnşaat izni için 18 evrak gerekiyor. Bunu 6’ya indiriyoruz. Ruhsat formunda artık tek bir imza olacak.

ZAMAN VE KAYNAK İSRAFINA SON

İskan yani yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlama işleminde bir kolaylık yapıyoruz. Bütün belediyeler, dijital ortamda buluşturarak zaman ve kaynak israfının önüne geçmiş oluyoruz.

Artık her yere koşuşturma dönemi sona ermiş olacak.

MESAİ BİTTİ DÖNEMİ KAPANIYOR

*Biz interneti kabul edeceksek bu baz istasyonlarının da hayatımızın bir parçası olacağını kabul etmeliyiz.
Bizim standartlarımız elektromanyetik dalga yayma açısından Avrupa’nın müsaade ettiği oranların dörtte biri düzeyinde.
Vatandaşın sağlığı her şeyin önünde geliyor. Baz istasyonu iletim noktalarında zorluklar ortadan kalkıyor.

“Mesai bitti kapılar kapandı” dönemini bitiriyoruz. Paraysa para gerekiyorsa vereceğiz. Gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı. Gecikmenin bedeli büyük oluyor.

Taşınır rehin uygulamasını daha rasyonel hale getiriyoruz.

ELEKTRİKLİ ORTAMDA GÖRÜLEBİLECEK

Bankalardaki ipotek işlemlerini de tapu müdürlüğü ile elektronik ortamda yapılmasına imkan getiriyoruz.
SGK ve muhtasar beyannameleri birleştiriliyor ve yatırımcılara zaman tasarrufu sağlıyoruz.

BU PAKETLERDE PARA YOK

İmalat sanayiinde Ar-Ge için kullanılacak ara. Gereç makine ve teçhizata KDV muafiyeti getiriyoruz.

Daha büyük bir paket de yolda geliyor. “Bu paketlerde para yok para istiyoruz” diyebilirsiniz. Bunlar para için hazırlık…

*Önümüzdeki bir kaç gün içinde 2018'le ilgili hazırladığımız kapsamlı eylem planını kamuoyuna açıklayacağız

128 MİLYAR LİRALIK TEŞVİĞE ONAY

*Stratejik yatırım olarak 128 milyar TL yeni yatırım teşviğini onayladık, önümüzdeki günlerde paylaşacağız

*Bankaların piyasaları rahatlatmak ve krediye erişimi kolaylaştırmakla ilgili aldıkları tedbirleri de önümüzdeki günlerde paylaşacağız

Yatırımın, ihracatın, istihdamın daha da artırılması ve enflasyonla mücadelenin ana hatlarını içeren tedbirleri de birkaç gün içinde açıklayacağız

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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