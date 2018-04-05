Başbakan Yıldırım’dan istifa açıklaması: Şimşek arkadaşımız görevinin başında
BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek’in ‘istifa ettiği, ancak Başbakan Yıldırım’dan geri döndüğü’ iddiası dün piyasaları karıştırdı.
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifa edeceği iddialarına ilişkin, “Arkadaşımız görevinin başındadır” dedi. Moğolistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Yıldırım şunları söyledi: “İddialar, dedikodular Ankara’da bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bakanlar Kurulu’nda ne zaman, kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Ama bugün için gündemimizde böyle bir şey yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı şekilde sürüyor.”
PİYASALAR DALGALANDI
Şimşek’in ‘istifa ettiği, ancak Yıldırım’dan geri döndüğü’ iddiası dün piyasaları karıştırdı. TL iddialar karşısında değer kaybetti. Dolar, 4.0469 liraya çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. İki yıllık ve on yıllık gösterge tahvil faizleri de hızlı yükseldi. İki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 14.43’e, 10 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 13.34’e kadar çıktı. Borsa İstanbul günü yüzde 0.85 yükselişle 114 bin 947 puandan tamamladı.
ŞİMŞEK’TEN TWEET
Piyasanın ateşini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başbakan Yardımcısı Şimşek aldı. Kalın, zaman zaman ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılıkları olduğu yönünde spekülasyonlar çıktığını belirterek, “Bunların gerçeği yansıtmadığını ifade etmek istiyorum” dedi. Kabine revizyonuyla ilgili iddialara “Şu an öyle bir şey söz konusu değil, öyle bir gündem yok” yanıtını veren Kalın, Şimşek’in istifa ettiği iddialarının sorulması üzerine “Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili” dedi. Kalın ayrıca, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasının bir hukuk skandalı olduğunu belirterek, “Bu kararı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Atilla’ya yapılmış çok büyük haksızlıktır” dedi. Şimşek, de Twitter’dan “Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam” dedi.
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