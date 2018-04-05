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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ANKARA
05.04.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

Başbakan Yıldırım’dan istifa açıklaması: Şimşek arkadaşımız görevinin başında

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Başbakan Yıldırım’dan istifa açıklaması: Şimşek arkadaşımız görevinin başında

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek’in ‘istifa ettiği, ancak Başbakan Yıldırım’dan geri döndüğü’ iddiası dün piyasaları karıştırdı.

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifa edeceği iddialarına ilişkin, “Arkadaşımız görevinin başındadır” dedi. Moğolistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Yıldırım şunları söyledi: “İddialar, dedikodular Ankara’da bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bakanlar Kurulu’nda ne zaman, kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Ama bugün için gündemimizde böyle bir şey yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı şekilde sürüyor.”

PİYASALAR DALGALANDI

Şimşek’in ‘istifa ettiği, ancak Yıldırım’dan geri döndüğü’ iddiası dün piyasaları karıştırdı. TL iddialar karşısında değer kaybetti. Dolar, 4.0469 liraya çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. İki yıllık ve on yıllık gösterge tahvil faizleri de hızlı yükseldi. İki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 14.43’e, 10 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 13.34’e kadar çıktı. Borsa İstanbul günü yüzde 0.85 yükselişle 114 bin 947 puandan tamamladı.

Başbakan Yıldırım’dan istifa açıklaması: Şimşek arkadaşımız görevinin başında

ŞİMŞEK’TEN TWEET

Piyasanın ateşini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başbakan Yardımcısı Şimşek aldı. Kalın,  zaman zaman ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılıkları olduğu yönünde spekülasyonlar çıktığını belirterek, “Bunların gerçeği yansıtmadığını ifade etmek istiyorum” dedi. Kabine revizyonuyla ilgili iddialara “Şu an öyle bir şey söz konusu değil, öyle bir gündem yok” yanıtını veren Kalın, Şimşek’in istifa ettiği iddialarının sorulması üzerine “Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili” dedi. Kalın ayrıca, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasının bir hukuk skandalı olduğunu belirterek, “Bu kararı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Atilla’ya yapılmış çok büyük haksızlıktır” dedi. Şimşek, de Twitter’dan “Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam” dedi.

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