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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gizem KARAKIŞ/ANKARA
17.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Başarılı Türk genci ülkede kalacak

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Başarılı Türk genci ülkede kalacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, beyin göçünü tersine çevirmek için harekete geçti.

Ofis, Almanya, İngiltere, Güney Afrika ve Özbekistan’da Kariyer Fuarları düzenleyerek, yurtdışındaki Türk öğrencilerin ülkelerinde çalışmasını sağlayacak. Beyin göçünün önüne geçilmesini amaçlayan proje ile Aselsan, Türk Hava Yolları, Turkcell gibi Türkiye’nin önde gelen firmaları öğrencilerle buluşarak Türkiye’de çalışmanın avantajlarını anlatacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nın yurtiçinde düzenlediği kariyer fuarları nisan ayında yurtdışında da düzenlenmeye başlayacak. İlk olarak Almanya’nın Ahen ve Köln şehirlerinde başlaması planlanan fuarlar İngiltere’nin Londra, Güney Afrika’nın Johannesburg ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent’le devam edecek. Fuarların en büyük amacı, başarılı Türk gençlerinin ülkelerinde çalışmasını sağlayarak, beyin göçünü engellemek. Havelsan’dan Aselsan’a, Türk Hava Yolları’ndan Türkcell’e, Ziraat Bankası’ndan Türk Ekonomi Bankası’na Türkiye’nin önde gelen firmalarının temsilcileri fuarlarda yurtdışında okuyan Türk gençler ile bir araya gelecek. Başarılı gençlerin ülkeye geri kazandırılması amaçlayan fuarlarda üniversite öğrencileri stantlarda kendi bölümleri ve çalışma koşullarıyla ilgili bilgi alabilecek. Sektör temsilcileri ise öğrencilerden aldıkları CV’lerle ihtiyaç duyduğu iş gücüne yönelik veri toplayacak. Şirketler bu yöntemle yetenekli ve başarılı öğrencileri eğitim sürecinde keşfederek, sektöre kazandıracak.

 

 

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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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