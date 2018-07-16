Başarılı olmak zorundayız!
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün 100 kadın girişimciyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında duygulanarak ağlayan Pekcan, “Biz başarılı olmak zorundayız ki, bir sonrakinde 4, sonrakinde 8 kadın bakan kabineye girsin. Kadınların karar verici pozisyonlardaki varlıklarını ve güçlerini arttırmalıyız” dedi.
TİCARET Bakanlığı görevini geçen hafta devralan Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Nurten Celeli Alkan ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nu temsilen 100 kadın girişimciyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında duygulanarak ağlayan Pekcan, “Uçakta gelirken düşündüm. Çalışma kurulları kuralım. Kadın, genç girişimciler, iş dünyasının rol modelleri olsun, bu kurullar statükocu olmasın. Dinamik olsun” önerisinde bulundu.
ÇÖZÜMLERLE GELİN
Pekcan, girişimci kadınları, “Cesur yürekli kadın girişimciler, yoldaşlarım. Hepiniz evinize hoşgeldiniz. Biz buraya hep beraber geldik ve başarılı projelere imza atacağız. Ama sorun yığmayacaksınız. Çözüm önerilerinizle birlikte geleceksiniz” diyerek karşıladı. Oldukça neşeli bir ortamda geçen toplantıda konuşan Pekcan, “Cam tavanı yıkan kadınlarla daha çok şeyler değiştirmeyi öngördüklerini” ifade etti. Pekcan şöyle devam etti:
“Biz başarılı olmak zorundayız ki, bir sonrakinde 4, sonrakinde 8 kadın bakan kabineye girsin. Kadınların karar verici pozisyonlardaki varlıklarını ve güçlerini artırmalıyız. Hizmet sektörü dışında da kadınların varlığını gösteren projeler istiyorum. Sizin projelerinizi bakanlık dışında uluslararası fonlardan kaynak bulacağım. Bakanlık kütüphanesini öğrencilere açmayı da düşünüyorum”
KAPTAN KÖŞKÜNDE
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yaptığı konuşmada, kadınların ve gençlerin her alanında daha fazla rol üstlenmesi için çaba gösterdiğini belirtti. “Hayatım boyunca erkek egemenliğine hapsolmuş kadın rolüne itiraz ettim, kadın ekonominin asli unsuru, ortağı dedim” diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
“Türkiye’nin zenginleşme yolculuğunda kadınlarımıza ihtiyacımız var. Çok şükür ticaretin kaptan köşkünde artık bir kadın var. Ekonomiye kadın değecek. Hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız. Kendisiyle birlikte, kadın girişimciliğini artırma yolunda, omuz omuza çalışmış olmaktan onur duyuyorum. 2007 yılında, bu yapıyı kurduğumuzda, Türkiye’deki tüm işverenler içinde kadınların oranı yüzde 4,5 idi. Geçtiğimiz 10 yılda Sayın Bakanımın ve bu salondaki il başkanlarımızın liderliğinde, bu oranı ikiye katladık, yüzde 10’a çıkardık. Sayın Bakanım ve il başkanlarımız hatırlayacaktır, yola çıktığımızda kurul üyelerimizin sayısı 500’ü geçmiyordu. Bugün TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuzun 6 bin 405 üyesi var. Ülke genelinde en yaygın ve en dinamik kadın girişimci ağını meydana getirdik.”
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