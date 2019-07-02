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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.07.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Başakşehir'deki TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

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Başakşehir'deki TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

TOKİ'nin Başakşehir'de Ayazma ve Hoşdere projeleri kapsamında inşa edeceği 587 sosyal konut için kura çekimi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Başakşehir'in Ayazma ve Hoşdere mahallelerinde inşa edeceği sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Başakşehir'deki Ayazma ve Hoşdere projeleri kapsamında inşa edilecek 587 konut için Bakırköy 5. Noterliği denetiminde, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde kura çekimi gerçekleştirildi. 

Ayazma Projesine 22 bin 867 başvuru yapılırken, konutların 162'si "2 1", 88'i de "3 1" nitelikte olacak. Projede yer alan 250 konutun 14'ü şehit ailesi ve gazilere, 14'ü engellilere, 63'ü emeklilere, 159'u da diğer vatandaşlara ayrıldı. 

Hoşdere Projesinde yer alan 337 konut için ise 15 bin 298 başvuru yapıldı. 169'u "2 1", 168'i de "3 1" nitelikte olan konutların, 11'i şehit ailesi ve gazilere, 18'i engellilere, 85’i emeklilere, 223'ü de diğer vatandaşlara ayrıldı. 

Öte yandan, kura çekimi TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. 

Kura çekiminde adı okunan vatandaşlar büyük sevinç yaşayarak, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı. 

Ayazma Projesi kapsamında inşa edilen 2 1 konutun hak sahibi olan evli ve 2 çocuk sahibi 34 yaşındaki Yağmur Ekici, AA muhabirine, Küçükçekmece'nin Sefaköy semtinde 14 yıldır kirada oturduğunu söyledi. 

TOKİ'ye ilk başvurusu olduğunu belirten Ekici, "Gelinimizin ısrarı üzerine onunla birlikte başvurdum. Onlara çıkmadı. İsmimin çıktığını görünce
şaşırdım. Hiç ümidim yoktu. Beklemiyordum. Çok sevindim. Çocuklarımın bir

odası olacak diye çok mutlu oluyorum. Devletin TOKİ eliyle vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapması çok güzel bir uygulama. Herkesi ev sahibi yapıyor." diye konuştu. 

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