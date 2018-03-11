Barut Hotels TUI listesine 7 otelle girdi

TUI’nin misafir anketleri sonucunda açıklanan 21 otelin 7’si, Barut Hotels bünyesinde yer alıyor.

Açıklanan sonuçlara göre Barut grubuna ait Barut Acanthus & Cennet, Barut Hemera, Barut Hotels Arum Resort & Spa, Barut Kemer, Barut Lara, TUI Sensatori Barut Fethiye Resort ve TUI Sensimar Barut Andız, TUI Holly 2018 ödüllerini almaya hak kazandı. Doğu Akdeniz Bölgesi’nin En İyi Oteli ise Barut Kemer oldu.

Aldıkları ödül hakkında bir açıklama yapan Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Barut, "Dünyanın en iyi 100 oteli içinde Türkiye’den 21 tesisin yer alması Türk turizmi adına çok önemli. 21 otelin içinde 7 otelin ise grubumuz içerisinde yer alması ise bizim için gurur vericidir. Bu ödülleri almamızda katkısı olan Barut Hotels çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi