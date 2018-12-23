Barışın kapsamı genişledi

MECLİSE gelen yeni torba yasayla Boğaziçi öngörünüm bölgesinde yer alan bazı mahalleler de imar barışına dahil ediliyor. Böylece bir önceki yasa değişikliğinde imar barışına dahil edilmeyen Beykoz, Üsküdar ve Sarıyer’deki bazı mahalleler kapsama alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Boğaz sahiline ilişkin imar barışı yasağının devam ettiğini belirterek, sadece öngörünüm bölgesinde denizi görmediği halde barışa dahil edilmeyen bazı yerlerin ilave edildiğini söylediler.

YALILAR DAHİL DEĞİL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi’nde imar barışı kapsamını genişleten düzenlemeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Dün Plan Bütçe Komisyonumuza imar barışına ilişkin bir teklif sunuldu. Bu teklif sınırlarını ihtiva ediyordu. Daha önce biliyorsunuz biz imar barışından Boğaziçi öngörünüm, Tarihi Yarımada ve Çanakkale’de belirli alanları imar barışına dahil etmemiştik. Sarıyer’de fiilen boğaz öngörünümünde olmayan ancak ön görünümün sınırları içerisinde bulunan alanı da imar barışı kapsamına almıştık. Tabii gelinen süreçte yapılan incelemeler neticesinde boğaz öngörünümünde olan ancak fiilen öngörünüm olmayan ve buradaki vatandaşlarımızın elektrik, su ve doğalgaz gibi problemlerini çözecek sınırları yeniden incelendi. Teklifin içeriği Üsküdar’da, Beykoz ilçemizde ve Sarıyer ilçemizde öngörünümde olan, fiilen öngörünümde olmayan yapıların problemlerini çözmek adına teklif edilmiş bir düzenleme. Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil.” İmar barışına ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Kurum, “Türkiye’de toplam 9 milyon 210 bin vatandaşımız imar barışına başvurdu ve 10 milyar 350 milyon TL’lik bedel yatırdı” dedi.

3 İLÇEDE GENİŞLEDİ

Ak Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre yasa teklifinin ekinde yer alan krokiyle Beykoz, Üsküdar ve Sarıyer’in bazı bölümleri de imar barışı kapsamına alındı. Buna göre Beykoz’da Anadolu Kavağı, Anadolu Feneri, Yalıköy, Beykoz Merkez, Gümüşsuyu, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Paşabahçe, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Yenimahalle, Göksu, Göztepe’yi içine alan yaklaşık 50-60 bin kişinin yaşadığı bölge barışa dahil edilmiş oldu. Sarıyer’de barış, Hisar ve Baltalimanının bir kısmı, Yeniköy, Kireçburnu, Rumeli Kavağının iç kısmına genişletildi. Üsküdar Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre bu ilçede 7 mahallenin bir kısmı da imar barışına dahil ediliyor. Buna göre Kuzguncuk, Beylerbeyi, Küplüce, Kirazlıtepe, Çengelköy, Kuleli ile Kandilli Mahallelerinin bir kısmı barış kapsamına alınıyor.

SARIYER’DEN İTİRAZ

DEĞİŞİKLİK Sarıyer Belediyesi’nin itirazıyla yapıldı. Bazı kaçak yapı sahipleri belediyeye başvurarak yapı kayıt belgesi aldıkları için yıkım kararlarının ve cezalarının iptalini istedi. Sarıyer Belediyesi, “İmar barışı İmar Kanunu’na aykırı kaçakları kapsar. Boğaziçine ilişkin yasa özel bir yasadır. Bu yasaya göre aldığımız yıkım kararlarını iptal etmeyiz” deyince imar barışına Boğaziçi Yasası’nın özel olarak eklenmesi kararı alındı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Önceki gün meclise gönderdikleri yasa değişikliğini yapma gereğini duydular” dedi.

VATANDAŞTAN TALEP GELDİ

ÜSKÜDAR Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de torba yasaya giren son düzenlemeyle ilgili Hürriyet’e şu açıklamada bulundu:“İmar barışıyla ilgili yasada kapsam dışı kalan yerlerden biri de Tarihi Yarımada ve Boğaz ön görünümdeki sahil şeridi bölgesiydi. Vatandaşlardan, “Başkanım, sahil şeridi bandı olarak yazıyorsunuz ama biz içeride kalıyoruz” diye talepler geldi. Bununla ilgili çalışma yaptık. Plan bölgesi itibariyle ön görünümde kalsa da, coğrafi konum gereği ön görünüm olmayan arka alanlar var. Buradaki vatandaşlarımız da imar barışından yaralanacak.”