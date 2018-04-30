Barış paketi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında devletin her alanında vatandaşla ‘barış’masını öngören bir paket açıkladı. TBMM’ye gönderilen kanun tasarılarını anlatan Yıldırım, vergi, prim borcu, trafik cezası, seçim cezası gibi kamuyla olan tüm cezalar ve borçların yeniden yapılandırılacağını, imar barışının yasalaşacağını söylerken emekliye ve devletten mağduriyet maaşı alan her kesime ramazan ve kurban bayramında 1000’er lira ikramiye verileceği müjdesini verdi.

Yıldırım, tüm bu düzenlemelerin kaynağıyla ilgili sıkıntıları olmadığını belirterek “Yeniden yapılandırmayla vatandaşımız devletle helalleştiği için para gelecek. Çeşitli satışlar var ondan gelecek. Ayrıca planlananın üzerinde gelir geliyor. Hesabı kitabı yaptık” dedi. Paketin maliyetinin 22-24 milyar lira arası olduğunu söyleyen Yıldırım imar barışından ise bunun iki katını beklediklerini vurguladı.

İŞTE YILDIRIM’IN AÇIKLAMALARIYLA YENİ DÜZENLEMELER:

- Esnaf, sanayici, çalışanları için yeniden yapılandırma geliyor. Bununla Maliye’de işi olan, gümrükte sorunu olan, sigortayla ilgili borcu alan, kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular, trafik cezaları, karayolu taşıma kanununa göre kesilen cezalar, seçimlerle, askerlikle, nüfusla, RTÜK’le, kaçak geçişlerle ilgili cezaları yani vatandaşın devletle kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıkları cezalar çözüme kavuşturulacak. Vatandaşla el sıkışıyor. Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce ödenmemiş tüm borç ve cezaları kapsayacak. Vergi ve prim barışı sağlanacak, matrah artışı sağlamak suretiyle vergi takibinde olan bununla ilgili uzlaşmazlık sürecinde olan ve inceleme sürecinde olan tüm mükelleflere kolaylık getirilecek. Gel bir miktar matrahını artır onun üzerinden vergini al bu defterleri kapatalım, denecek.

- Piyasada çok beklenti haline gelen stok affı. Geçmiş yıllara yönelik stoklara yönelik bir düzenleme yapıyoruz ve mükellefleri meşrulaştırmış oluyoruz. Stoklarda var kayıtlarda gözükmüyor, hesabı kitabı tutmuyor bunu düzenlemiş oluyoruz. Fazlalıkları da aynı şekilde beyan usulüne koyuyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız temmuz ayı sonuna kadar müracat edecek ve takip eden 36 ay içerisinde de borçlarını ödeyebilecekler. 3 yıllık bir imkan bir kolaylık getirmiş olduk. Peşin ödeyen vatandaşlar faizinin gecikme faizinin yüzde 90’ının ödemeyecek sadece yüzde 10’unun ödemek suretiyle hesabı kapatacat.

- Geçmiş yıllarda emekli olduğu zaman yeni işyeri açarsa yüzde 15 destek primi yatırıyordu, bunu kaldırdık. Ancak geçmiş yıllara ait borçlar var o borçları siliyoruz tamamen vatandaşla aramızdaki ilişkilerimizi düzeltmiş oluyoruz.

- İşyeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında işyeri açmak isteyen gençlere 3 yıla gelir vergisi muafiyeti getirmiştik. Bu destek yine devam edecek bunun üzerine de 1 yıl boyunca Bağkur primi ödemeyecek devlet ödeyecek.

- 65 yaş ve üzeri yaşlılık aylığı 3 ayda bir ödeniyor ve her ay için şu anda 266 lira. Emekliliği olmayan kimsesi olmayan hiç bir geliri olmayan kadın erkek yaşlı vatandaşlarımız var 600 bin civarında. 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. İki katına yakın artış yapıyoruz. 3 ayda bir 1500 lira para alacak.

- İmar barışı, nasıl işleyecek şu anda 25 milyon civarında bağımsız bina kat bölüm vs var. Yarısı 12 milyon veya 13 milyon kadarı imarsız yapılmış başkasının mülküne, hazine, vakıf arazisine yapılmış mülkiyet sorunu var. Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış ilaveler var uygunsuzluklar var. Mülkiyet sorunu olduğu için arsa görünüyor tapusu yok. Bunlara bir yapı kayıt belgesi vereceğiz, imar alacaksa işine yarayacak kentsel dönüşüme gidecekse öncelik tanınacak veya tapu verileceği zaman da bu belge aranacak. Bu bir imar affı değildir bu bir imar barışıdır. Belli bir kaynak alınacak vatandaş evinin sahibi olacak. Bu kaynağı da deprem dönüşümü ve çarpık yapılaşmanın düzenli yaşanır bir kentsel dönüşüm çalışmalarında kaynak olarak kullanacağız.

- Hazine arazisini kullanan çiftçilerimiz var bazı haklardan yararlanamıyor. Bu düzenleme ile kullanmaya devam edecekler ve 10 yıl sonra da isterlerse satın alabilecekler veya kullanma anlaşmasını bir on yıl daha yenileyecekler. Ecrimisili son üç yıldan beri ödemiş olana kullanana verilecek ve ödediği ecrimisilin yarısını ödeyecek.

- Sultanbeyli’de ben bildim bileli devam eden sorun var, bunlar derlendi toparlandı son noktaya geldi ama belediye mevzuatına göre doğrudan veremiyor, ihale yapacak. Kazanılmış hak kimdeyse o belediyenin belirlediği emlak beyan değeri üzerinden verecek ve bu şekilde de tapusunu alacak.

- Bu yıl yaş çay fiyatı 2.45 lira olacak, yüzde 16 artırdık.

- 12 milyon emekli ve devletten emeklilik dışında maaş alanlara her ramazan ve kurban bayramı öncesi 1000’er TL bayram ikramiyesi vereceğiz. İster az maaş ister çok maaş alsın bu bir bayram ikramiyesi her emekliye verilecek.

- Üniversitede okuyan çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençlere af getiriyoruz. Bir kereliğine üniversitelerine bölümlerine dönme hakkı tanıyoruz.