Barclays 166 milyar sterlini İrlanda'ya aktaracak
İngiliz Barclays Bankası 166 milyar sterlin değerinde mal varlığını İrlanda’ya taşıyacak.
İngiliz Yüksek Mahkemesi Brexit’e ilişkin belirsizliğin devamı ve Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşmasız çıktığı no-deal senaryosunun gerçekleşme ihtimalindeki artış nedeniyle İngiliz Barclays Bankası’nın 166 milyar Sterlin değerindeki malvarlığını İrlanda’ya taşımasına izin verdi.
Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, Barclays tarafından gerçekleştirilen açıklama kapsamında AB genelinde yaklaşık 5.000 müşteriyi kapsayan malvarlığı transferinin Brexit sonrasında bankanın AB’de yerleşik müşterilerine Barclays Bank Ireland üzerinden hizmet etmeye devam etmesine fırsat tanıyacağı ifade edildi. Söz konusu transfer sonrasında Barclays Dublin ofisinde 150-200 kişinin daha istihdam edileceği açıklandı.
Ernst and Young firması finansal hizmetler birimi tarafından Ocak ayının başlarında yayımlanan rapor, sektörde faaliyet gösteren 222 İngiliz firmanın Brexit kararından itibaren 800 milyar Sterlin değerindeki malvarlığını Avrupa’daki diğer ülkelere taşıdığını göstermişti.
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