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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Umut ERDEM
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Barcelona gibi olmalı

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Barcelona gibi olmalı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un 2021 yılına yetişeceğini açıkladığı Yenikapı kruvaziyer limanı için ilk talipli Global Ports Holding oldu. MedCruise 54’üncü Genel Kurulu’nda konuşan Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, “İstanbul’un Barcelona’daki gibi bir limana ihtiyacı var. Avrupa’da deniz kıyısında, tarihi olan, alışveriş imkânı olan İstanbul’dan başka şehir yok” dedi.

HER geçen yıl büyüyen kruvaziyer turizminde Türkiye’yi cazip pazar haline getirmek için birçok projede hayata geçiriliyor. Bu projelerden en yenisi ise Yenikapı’da yapılması planlanan kruvaziyer limanı oldu. Projede yer almak isteyen ilk şirket de dünyanın önde gelen kruvaziyer limanı işletmecilerinden Global Ports Holding oldu. Şirketin CEO’su Emre Sayın, Yenikapı kruvaziyer limanı projesine inandıklarını belirterek, “İhalesine de katılacağız ve alacağız inşallah” dedi.

Akdeniz çanağını temsil eden 31 ülkeden 120 liman işletmecisinin bir araya gelerek oluşturduğu Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği (MedCruise) 54’üncü Genel Kurulu Global Ports Holding desteğiyle Ege Port Kuşadası’nın ev sahipliğinde yapıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emre Sayın, Yenikapı’daki projenin neden önemli olduğunu şöyle anlattı: “Türkiye’nin cazibesi çok iyi. Türkiye gelip ‘ben burada hiç ilginç hiçbir şey görmedim’ diyen turist bilmiyorum. Türkiye şirketler yan hizmetlerin bol olduğu karlı bir ülke. Hem müşteri memnun oluyor hem de Cruise Line’lar Türk limanlarından kar elde edebiliyor. Türkiye, Doğu Akdeniz’de AB’de olmayan ve AB rotalarına katılabilecek tek ülke. AB rotalarında, AB’de olmayan limanlar her zaman sevilir.”

İSTANBUL ÖNEMLİ

Türkiye’de kruvaziyer turizminin başlangıcının İstanbul’un ana liman olmasıyla başlayacağına inandıklarını belirten Sayın, Yenikapı’da yapılması planlanan kruvaziyer limanı ile ilgili olarak da şunları kaydetti: “Bu yüzden İstanbul’un Barcelona’daki gibi bir limana ihtiyacı var. Avrupa’da deniz kıyısında, tarihi olan, alışveriş imkanı olan İstanbul’dan başka şehir yok. İstanbul’un büyümesi Türkiye’deki bütün limanların büyümesi anlamına gelir. Özellikle ana liman olursa diğer limanlara her zaman katkı sağlar. Yenikapı kruvaziyer limanı projesine inanıyoruz ve ihalesine de katılacağız. 1-2 yıl içinde ihale olduğunu varsayarsak 3-4 yılda İstanbul’da bir liman olabilir.”

TUNUS FIRSATI

Sayın, şirket olarak hedeflerini ise “Karayipler’de büyümek ve Asya, Afrika ve Amerika kıtasının diğer bölgelerdeki fırsatları takip etmek” olarak sıralıyor. Tunus’da da bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Sayın, şöyle devam etti: “Tunus’un da yakın zamanda canlanacağına inanıyoruz. Yabancılar her zaman bizim gibi risk alamıyor.”

KRUVAZİYER TURİZMİNİN YÜZDE 76’SI

EGE Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör de Türkiye’nin kruvaziyer turizminin belkemiğini oluşturduğunu belirterek şunları ekledi: “Kruvaziyer turistlerin yüzde 60’ı Türkiye’den geçiyor. Türkiye kruvaziyer turizminin yüzde 76’ını karşılıyoruz. 2018’de Türkiye’ye 247 gemiyle 213 bin kruvaziyer turisti geldi. 2019’da büyümeyi önemli derecede hissediyoruz. 2020 ve 2021’de güçlü bir yükseliş yaşanacak. 2022 yılında ise 2015 yılına kriz öncesi sürece geri dönülecek. 2020’de Kuşadası Limanı’na 300’e yakın gemi ve 350 bine yakın yolcu bekliyoruz. Türkiye genelinde 400 bin yolcudan bahsedebiliriz.”

ASIL YÜKSELİŞ 2020’DE OLACAK

MEDCRUISE Başkanı Airam Diaz Pastor ise Genel Kurul resepsiyonunda yaptığı konuşmada Türkiye’deki kruvaziyer turizmi ile ilgili şöyle konuştu: “Türkiye ve Karadeniz kruvaziyer gemilerinin tekrar dönüşüne sahne oluyor. Türkiye için kesinlikle bir geri dönüşün söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Yükseliş asıl 2020’de görülecek. Sektör için büyük önem taşıyan Norwegian Cruise Lines, Türkiye’yi rotalarına tekrar ekleyeceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Genel kurulumuza ev sahipliği eden Ege Port Kuşadası’nın yer aldığı Doğu Akdeniz’de bu yıl yolcu sayısında yüzde 22, limanlara gemi yanaşmalarında ise yüzde 20 artış bekleniyor.”

 

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