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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.10.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Baran: 'Banka şubeleri üyelere zorluk çıkartıyor'

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Baran: 'Banka şubeleri üyelere zorluk çıkartıyor'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, finansman sıkıntısı yaşayan ATO üyelerinin bazılarının KOBİ Destek Kredisi’nden yararlanmak üzere gittikleri banka şubelerinde zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, tüm Türkiye’nin kenetlendiği bu dönemde bankaları reel sektöre destekleyici yaklaşıma davet etti. Bankalara çağrıda bulunan Baran, “Şimdi değilse ne zaman?” dedi. Baran, bütün zorluklara rağmen enflasyonla mücadele için şartlarını zorlayan üyelerin banka şubelerinde karşılaştıkları tavırdan rahatsız olduklarını kaydetti.

ATO Başkanı Baran, KOBİ Destek Kredileri konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye ekonomisinde dövizdeki aşırı yükselişle başlayan sıkıntılı dönemin kolaylık atlatılması için ATO olarak ellerini taşın altına koymaktan hiç çekinmediklerini anlatan Baran, “Ülkemizin bu dönemi kolay atlatması ve yapısal sorunlarını kalıcı bir biçimde çözmesine yönelik ATO olarak yapabileceklerimizi “eylem planı” olarak açıkladık. İlk maddesi KOBİ Destek Kredisi’ydi. ATO’ya yapacağımız hizmet binamızı erteleyerek bütün kaynağımızı bankalar aktardık” dedi.

İki yılda üç ayrı kredi çalışmasıyla ATO üyeleri için 3 milyar TL’lik bir kaynak oluşturduklarını hatırlatan Baran, ekonomik büyümenin altında yatan en önemli faktörün sermaye birikimi olduğunu ve bankacılık sektörüne bu alanda destek verdiklerini ifade etti.

18 Eylül’de üçüncüsüne başladıkları KOBİ Destek Kredisi’ne başvurmak için yaklaşık 4 bin üyenin ATO’dan belge aldığını bildiren Baran, “Kredi Garanti Fonu’nun da desteği olduğu halde 4 bin üyemizden sadece bin 500’ünün talebine olumlu cevap verilmiş” dedi. Uygulamanın kaynak sıkıntısı yaşayan reel sektörü, moral olarak da sıkıntıya soktuğunu kaydeden Baran, “Şemsiyeye yağmur yağarken ihtiyaç duyuluyor. Bankalarımızın reel sektörü desteklemeleri gereken zaman ‘şimdi’” diye konuştu.

Türkiye’nin tüm vergi gelirlerinin yüzde 12’sinin Ankara’dan elde edildiğini hatırlatan Baran, “Banka şubelerinden şartları uyduğu halde kredi alamadan dönen üyemiz ATO’yu arıyor. Her bir üyemizin sıkıntısını yürekten hissediyorum. Tedarikçisinden, nakliyecisine, üreticisinden satıcısına, işçisinden muhasebecisine kadar ekonomi zincirinin halkalarıyız. Bankaların bugün sergileyeceği duruş, bu halkaların birbiriyle bağının kopmadan sürmesine, ekonomide çarkların dönmeye devam etmesine yol açacak. Bu süreçte bankalarımıza reel sektöre azami destek çağrısında bulunmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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