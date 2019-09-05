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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.09.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Barajlarda doluluk oranı arttı

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Barajlarda doluluk oranı arttı

Türkiye'nin en büyük barajlarından Atatürk Barajı'nda geçen yıl yüzde 21 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 53,8'e, Karakaya Barajı'nda yüzde 25,5 olan doluluk yüzde 69'a, Keban Barajı'nda yüzde 50 olarak kaydedilen doluluk yüzde 79'a yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, barajlarda su seviyelerinde görülen artış, bu yıl yurt genelinde su sıkıntısı yaşanmayacağını gösteriyor. 

Su seviyesi geçen yıl düşen barajlarda bu sene itibarıyla artış yaşanıyor. 1 Ekim 2018-3 Eylül 2019 döneminde Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 19,4, geçen döneme göre yüzde 18,8 artış oldu. 

Ülkenin en büyük barajlarından Atatürk Barajı'nda geçen yıl yüzde 21 olarak kaydedilen doluluk oranı bu yıl itibarıyla yüzde 53,8'e yükseldi. Karakaya Barajı'nda geçen yıl yüzde 25,5 olan doluluk yüzde 69'a çıkarken, Keban Barajı'nda geçen yıl yüzde 50 olarak ölçülen doluluk bu yıl yüzde 79'u buldu. 

İşletmedeki 246 sulama maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 55,3'e ulaşırken, 122 enerji maksatlı barajda bu oran yüzde 59,7 olarak kaydedildi. 
Bu yıl 4 büyük şehre ait içme suyu barajlarında geçen seneye göre yüzde 4,5 daha fazla su bulunuyor. 

Suyun yüzde 74'ü sulamada kullanılıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılki yağışlarla içme, sulama ve enerji maksatlı barajlarda doluluk oranının artmasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi. 

Su kaynaklarının önemine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti: 

"Su hayattır, en önemli kaynaktır. Bulunduğumuz coğrafyada ortalama her 7 yılda bir kuraklık hadisesi görülüyor. Bu sebeple su zengini bir ülke olmadığımız için de tasarruflu sistemleri tercih etmeliyiz. Kullanılan suyun 40 milyar metreküpünü yani yüzde 74'ünü sulamada, geri kalanını ise içme, kullanma ve sanayide kullanıyoruz. Bu sebeple en büyük su tasarrufu sulamada yapılabilir. 2003'ten itibaren eski sistemleri terk ederek modern sulama sistemlerini hayata geçirmeye başladık. Borulu sistemlerle yapılan yağmurlama ve damlama metotlarıyla sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf sağlanabiliyor." 

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