Barajdaki ölümlü iş kazasında cezalar arttırıldı

İncirliova’daki İkizdere Barajı 5 Ağustos 2010‘da açılacaktı. İddiaya göre DSİ yetkilileri, barajın yapımını üstlenen firmalardan törende çekilecek görüntü için deşarj vanasından iki dakika süreyle su akıtılmasını istedi. Şantiye müdürü Rebii Erol Ankay, hattın yetiştirilmesi için taşeron şirket MMT Mühendislik’e talimat verdi. Şirket, ustabaşı Ali Karadaş’tan sisteme su verilmesini istedi. Karadaş, “Boruların destek betonlaması olmadığı için endişelerim var” dedi. Çünkü vanalı boru, suyun basıncına karşı sabitlenmemişti. Bu uyarısına rağmen Karadaş, 3 Ağustos gecesi su akıtma testi için tünele girdi. Suyun akıtılması ile borular birbirinden ayrıldı. Su kütlesi Karadaş’ın bulunduğu noktaya doğru geri hücum etti. 64 yaşındaki Karadaş boğularak öldü.

Şantiye Müdürü Rebii Erol Ankay, şantiye şefi Cahit Barut, MMK Mühendislik’ten Ahmet Akyol’a taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava 2014‘te bitti. Barut beraat ederken, Akyol ve Ankay’a birer yıl sekizer ay hapis cezası verildi. İki ceza ertelendi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 19 Ekim 2017’de kararı bozdu. Daire, Barut’un suyun açılacağını bilmesine rağmen işçilerin güvenliğine ilişkin tedbirleri almadığını, su verilmesine karşı koymadığını, inisiyatifi işçilere bıraktığını belirterek, ceza verilmesini istedi. Tehlike riski ortadan kaldırılmadan, tazyik testi olmadan, açılışa yetiştirilmesi için gece deneme yaptıran ve su verdiren Ankay’ın asli kusurlu olduğu vurgulandı. Ankay’ın “Su verilsin, birşey olmaz” dediği ifade edildi. Ankay’ın ‘bilinçli taksirle’ hareket ettiği vurgulanarak, cezanın yarı oranına kadar arttırılması istendi.

Aydin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanan dava, 9 Aralık’ta bitti. Ankay’a taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 3 yıl 4 ay, Barut ve Akyol’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



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