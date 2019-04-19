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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
CEYHUN KUBURLU
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Banvit oyun dışı!

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Banvit oyun dışı!

1994 yılında kurulan ve 25 yılda Türk basketbolunun en önemli markalarından biri haline gelen Banvit Basketbol Sportif AŞ yeni sponsor arıyor. 150 lisanslı sporcunun bulunduğu takımda gelirlerin yüzde 70’ini oluşturan sponsorluk anlaşması haziran ayında son buluyor.

TAHİNCİOĞLU Basketbol Ligi’nin Balıkesir temsilcisi Banvitspor’da sponsor krizi yaşanıyor. Takıma ismini veren Banvit Bandırma Vitaminli Yem AŞ firmasının sponsorluk sözleşmesini yenilemeyeceğine yönelik açıklaması, kulüp yönetimini de şaşırttı. Banvit Sportif AŞ, 1994 yılında Banvit’in desteği ile kurulmuştu. Ancak Banvit hisseleri 2017 yılında Brezilya merkezli BRF’ye geçti. Bu satışın ardından yaklaşık iki sezon daha kulübe destek kararı verildi. Ancak haziran ayı itibariyle sponsorluk sözleşmesinin bitecek olmasıyla, şirket gelecek sezondan itibaren basketboldan desteğini çekme kararı aldı. Kulübün gelirlerinin yüzde 70’inin bu sponsorluktan elde ediliyor olması, kulüp yönetimini de zora soktu. Kulübün 3 bin kişilik kapalı spor salonu ve 150 lisanslı sporcusu bulunuyor.

Banvit Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, süreç hakkında şu bilgileri verdi: “Kulübümüz 1994 yılında, fabrika çalışanlarından oluşan ilk yönetim kurulu tarafından kuruldu. Avrupa kupalarında birçok önemli başarı elde etti. Gelecek ile ilgili olarak kaygımız ya da endişemiz bulunmamakta. Bundan sonraki günlerde sponsorluk çalışmalarımıza ve temaslarımıza hız vereceğiz.”

BANDIRMA’DA KALMALIYIZ

Kulüp ve şirketin iki ayrı yapıya sahip olduğunu anlatan Turgay Çataloluk, “Banvit Basketbol Sportif AŞ ve Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif AŞ kulüplerimizin Banvit AŞ ile herhangi bir organik bağı bulunmamakta. Şu an kullanmakta olduğumuz Kara Ali Acar Spor Salonu Tesisleri de dahil olmak üzere tüm taşınmazlar ve diğer unsurlar kulübümüz mülkiyetinde kalmaya devam edecek. Her iki kulübümüz de, resmi anlamda Banvit Anonim Şirketi’ne bağımlılığı olmayan ayrı tüzel kişiliklerdir. Banvit AŞ’nin almış olduğu bu karar, önümüzdeki 2019-2020 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek. Kulübün Bandırma ile birlikte anılması bizim için çok önemli. Şuan için faaliyetlerimize burada devam edeceğiz. Ancak sponsorluk geliri basketbolda çok önemli. Çünkü futbol gibi yayın gelirleri ve bilet hasılatı yüksek olan bir spor dalı değil” dedi.

12 TAKIMIN İSİM SPONSORU BULUNUYOR

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde yer alan 15 takımın 12’sinde isim sponsoru bulunuyor. Bu takımların ortalama bütçeleri 15 milyon lira seviyesinde. Takımların isim sponsorluklarından elde ettikleri gelirler ise 10 milyon lira ile 20 milyon lira arasında değişiyor. Ligin en yüksek bütçeli takımı Fenerbahçe. İşte sponsoru bulunan takımlar: 

Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes
Tofaş
Galatasaray Doğa Sigorta
Beşiktaş Sompo Japan
Türk Telekom
Pınar Karşıyaka
Bahçeşehir Koleji
Banvit
Darüşşafaka Tekfen
Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Adatıp Sakarya

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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