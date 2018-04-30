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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
30.04.2018 - 00:53, Son Güncelleme:

Bankasız 2.5 milyon sistemde

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
Bankasız 2.5 milyon sistemde

2 yıl önce bankayla hiç tanışmamış 20 milyonu hedefleyerek yola çıkan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY) 2.5 milyon kullanıcıya ulaştı. Ve bu sayının yüzde 99’u ise daha önce hiç kart kullanmamış kişilerden oluştu. BKM Genel Müdürü Soner Canko, bu yıl ise 7 milyon karta ulaşmak istediklerini söyledi.

BANKALARARASI Kart Merkezi (BKM) iki yıl önce henüz kartlı ödemeyle tanışmamış 20 milyona ulaşmak hedefiyle Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ni (TROY) çıkardı. Tıpkı, VISA veya MasterCard gibi bir kredi kartı/ banka kartı markası olan TROY, bu 2 yılın sonunda hiç bankacılık sistemine girmemiş 2.5 milyon kişiye ulaşmayı başardı. Bu yıl 7 milyon karta çımayı isteyen TROY’da nihai hedef ise her cüzdana girmek.

BKM Genel Müdürü Soner Canko, TROY’un ikinci yıl dönümünde geldikleri noktayı anlattı. Canko, şöyle konuştu: “2 yıl önce elimde 1 bankaya ait kart, diğer bir bankaya ait POS cihazı vardı. Bu kart Türkiye’nin her yerinde geçecek, bu POS Türkiye’nin her yerinde olacak diyerek bir hayali anlattık, markayı tanıtmıştık. İki senede yüzümüz güldüren güzel gelişmeler oldu. 2 senede en çok yerellik ve dijitalleşmeyi vurguladık. Bu iki kelime çok önemli, yerli malı haftasıyla büyümüş nesil olarak yerelliğin ne olduğunu ve kıymetini biliyoruz. Şu an da TROY’u da yerellik ve dijitalleşme üzerine oturttuk. Bize özgü bize ait değerleri sahiplenerek oluşturduk, 2.5 milyon karta ulaştık. 1 kart 1 POS’tan Türkiye’nin tüm POS’larına yani 2.2 milyon POS’un hepsi TROY kabul ediyor. 50 bini aşkın ATM yani yüzde 100’ü kabul ediyor.”

Türkiye’de kümülatif bakıldığında 200 milyona yakın kart bulunduğunu belirten Canko, “TROY kart sayısı yüzde 1’in biraz üzerinde küçük görünebilir. Ama 2017 yılında her 100 banka kartından 11’i TROY logolu basıldı. Yani yüzde 11’lik pazar payına ulaştık” dedi.

HEDEF TÜM CÜZDANLAR

Bankasız 2.5 milyon sistemde

Bankalardan 5-6 tane kartı olan, beyaz yakalı, şehirlilerin hedef kitleleri olmadığını vurgulayan Canko, “Hedef kitlemiz bankacılık yapmayan nüfustu. Ve şu an TROY sahiplerinin yüzde 99 bankacılık yapmayanlar. Biz emekliler, 12-18 yaş arası gençleri, bankayla tanışmamış olan nakit ekonomide dolaşan kesimlere yönlendirdik. Sonuçta ulaştık da. Bankalar da bu mesajımızdan çok memnun kaldı. Batılı iş kitaplarında ‘mavi okyanus’ dedikleri stratejiydi o amacımıza ulaştık. 2 tane Visa, 2 Mastercard’ı olana yanına TROY’u koyarak bir yere varamayacağımızı biliyorduk” diye konuştu.

Canko, 25 banka, 3 elektronik para kuruluşu toplamda 28 üyeleri olduğunu ve tüm bankaların katılımını aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Bu yıl 7 milyon karta ulaşmak istiyoruz, nihai hedefimiz ise her cüzdanda en az 1 TROY logolu kartın bulunması. 30 ay sonra çok daha büyük başarıyla karşınıza çıkacağız. Yurtdışında da geçerli olmak için imzaları attık. Discover ile yaptığımız işbirliği sayesinde TROY logolu kartlar dünyanın 185 ülkesinde, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1.9 milyon ATM’de geçerli hale geldi. Bunu prestij olsun diye yaptık. Çünkü kartlı harcamaların yüzde 97.5 hacmi yurtiçinde yapılıyor. Çok sınırlı bir kesim olsa da uluslararası kullanımın bize engel olmadığını ispatlamak için imzaları attık, süreç devam ediyor. İsteyen banka yurtiçinde geçerli, isteyen banka yurtdışında geçerli TROY kart verebilecek.”

DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLİYORUZ

CANKO, tüm dünyada konferanslara örnek gösterildiklerini ve konuşmacı olarak katıldıklarını belirterek “Ülkeler bizim görmediğimiz ne görüyorsunuz diyorlar. Gururla markamızı ve ülkemizi anlatıyoruz. Dijitalleşmede öne çıkmak için TROY İnovasyon Merkezi kurduk. Ödeme sistemlerinde bir inovasyon yaparsanız kartın sağ alt köşesindeki markaya bağlısınız. Fikri götürüp o markaya anlatıyorduk ve bekliyorduk, inovasyon o süreçlerde erozyona uğruyordu. TROY sayesinde inovasyon hızlanacak” dedi.

 

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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