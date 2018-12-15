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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.12.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

Bankanın "full paketi" tüketici hakem heyetine takıldı

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Bankanın "full paketi" tüketici hakem heyetine takıldı

Kahramanmaraş'ta bir tüketicinin başvurusunu değerlendiren Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetince, konut için bankadan çekilen krediden alınan bin 500 liralık "full paket" ücretinin tüketiciye iadesi kararlaştırıldı.

 

MERKEZ Onikişubat ilçesinde yaşayan O.E, ev almak için bankadan kredi çekmek istedi. Banka yetkililerinin, kredi masraflarının yanı sıra bin 500 liralık "full paket" ücreti aldığını fark eden O.E, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyetine müracaat etti.

Şikayet üzerine toplanan heyet, "Tüketici bu şartların kendisi ile tartışılmadığını ileri sürdüğünden 6502 sayılı kanun 5. Maddesi, 4077 sayılı kanunun 6. Maddesi gereği banka aksini ispatla hükümlüdür. Banka ispat yükümlü olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konulduğunu ispat edemediğinden tüketiciden alanın ücretlerin iadesi uygun görülmüştür." kararıyla, kredi faizinin dışında alınan "full paket" adı altındaki ücretin tüketiciye iadesine karar verdi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nesih Tanrıverdi, AA muhabirine, tüketici hakem heyetinin aldığı kararın yerinde olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş'ta bir tüketicinin kendisinden "full paketi" adı altında ücret alındığı iddiasıyla hakem heyetine başvuruda bulunduğunu anımsatan Tanrıverdi, heyetten de tüketici lehine karar çıktığını belirtti.

"GÜZEL BİR ÖRNEK"

Bankanın yaptığı savunmada tüketicinin "full paket" talebiyle başvuruda bulunduğunun, bunun üzerine sözleşme düzenlendiğinin, verilecek hizmetlerin sözleşmeye açıkça yazıldığının, tüketicinin de bu süre içinde paketten faydalandığının ileri sürülerek talebin reddine karar verilmesinin istendiğini dile getiren Tanrıverdi, şöyle devam etti:

"Burada belki bir parantez açmak gerekiyor. Tüketicinin konut kredisi almak için bankaya başvuruda bulunduğu dönemde bizzat Cumhurbaşkanımız 'faizlerin indirilmesi' ile ilgili irade beyanında bulunmuş, bütün bankaların buna uyması istenmiştir. Bankalar buna direnmiş, başlangıçta bir direnç göstermişseler de özellikle devlet bankaları buna uymak zorunda kalmıştır. Bankalar faiz kaybını telafi etme yoluna gitmekten geri durmamışlardır. 'Full paket' adı altında tüketiciden tahsil edilen ücret buna güzel bir örnektir. Tüketici konut kredisi almak için bankaya başvurduğunda önüne ikinci bir hizmet sözleşmesi konmuş ve tüketici sözleşmeyi imzalamak zorunda kalmıştır."

Tanrıverdi, bankanın savunmasında tüketicinin talebi üzerine bu hizmetin verildiğini ileri sürmesinin de inandırıcılıktan uzak olduğunu kaydetti.
Tüketicinin 18 aya karşılık bin 500 liraya imza attığını, bunun da bir yıl yapacağı işlemlere karşılık bin lira ödeyeceği anlamına geldiğine dikkati çeken Tanrıverdi, "Böyle bir anlaşmayı yapmak için tüketicinin bunun hayli üzerinde aşan işlem yapması gerekiyor ki bu husus bankaca ispat edilememiştir. Sıradan bir tüketicinin bir önceki bir yıl içerisinde bin liralık ücreti hayli üzerinde işlem yapmış olması icap eder." şeklinde konuştu.

 

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