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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.11.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Bankaların turizme kredi desteği 90 milyar liraya yaklaştı

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Bankaların turizme kredi desteği 90 milyar liraya yaklaştı

Bankacılık sektörü turizm alanında faaliyet gösteren firmalara kredi desteği sağlarken, bu alandaki kredilerin stoku eylül sonu itibarıyla 88 milyar 883 milyon liraya ulaştı.

Türkiye'nin 2019'da turizm alanındaki atağı, ekonomideki dengelenme sürecinin sağlıklı sürmesi ve faizlerdeki düşüş, bankaların turizm sektörüne kullandırdığı kredilerde de kendini gösterdi.

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısındaki artış ve geleceğe yönelik pozitif beklentilerin yanı sıra kredi faizlerindeki düşüş, turizm alanında yatırım yapanları harekete geçirdi. Turizmcilerin yeni otel, restoran yatırımlarının yanı sıra renovasyon ve tefrişat işlerine hız vermesi, bankaların bu alanda kullandırdığı kredilere de yansıdı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, bankacılık sektörü turizm alanında faaliyet gösteren firmalara açtığı kredilerin stoku 9 ayda yüzde 7,2 artarak 88 milyar 883 milyon liraya ulaştı.
Geçen yıl sonunda 82,9 milyar lira düzeyinde bulunan kredi stoku, 9 aylık dönemde 6 milyar lira artış gösterdi.

ANTALYA ARAYI KAPATIYOR

Turizm sektörüne kullandırılan kredilerde aslan payını alan şehirler İstanbul ve Antalya oldu. İstanbul ilk sıradaki yerini korurken, Antalya ise aradaki farkı her geçen yıl kapatıyor. Eylül sonu itibarıyla turizm alanındaki kredi stoku incelendiğinde, İstanbul, 34 milyar liralık kredi hacmi ve yüzde 38,3'lük payla liderliğini sürdürüyor.

Türkiye'nin turizm merkezlerinin başında gelen Antalya ise 33,4 milyar liralık kredi stoku ve yüzde 37,6'lık payla ikinci sırada yerini aldı.
Bu iki ili 6,6 milyar liralık kredi hacmiyle başkent Ankara takip etti. Muğla 2,8 milyar lira ve İzmir 1,5 milyar lira düzeyindeki turizm kredisi ile ilk beş arasındaki yerini korudu.

Geçen yıl sonunda İstanbul'un turizm alanındaki kredi hacmindeki payı yüzde 38,6, Antalya'nın yüzde 35,6 seviyesindeydi.

EN FAZLA ARTIŞ ANTALYA'DA EN ÇOK DÜŞÜŞ MUĞLA'DA

Turizm alanında kullandırılan krediler göz önüne alındığında 9 aylık dönemde kredi stokunun en fazla arttığı şehir 3,9 milyar lira ile Antalya oldu. Bu ili 2,1 milyar lirayla İstanbul ve 115,8 milyon lirayla Ankara takip etti.

Muğla, kredi stokunun en çok düştüğü il olarak kayıtlara geçti. Bu ildeki kredi stoku 9 ayda 169,2 milyon lira düştü. Bu ili 114,6 milyon lirayla Kütahya ve 82,7 milyon lirayla Adana izledi.

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