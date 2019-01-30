Bankaların net karı yüzde 10 arttı
Bankaların 2018 yılı net karı 53.5 milyar lira olarak gerçekleşti. 2018'de toplam krediler 2.4 trilyon lira olurken, mevduatlar 2 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık sektörünün 2018 net kârı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 53.52 milyar lira olurken, takipteki kredi rasyosu ise yaklaşık 1 puan artışla yüzde 3.87'ye çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre sektörün kredileri yüzde 14 artışla 2.4 trilyon lira olurken, mevduatları yüzde 19 artışla 2.04 trilyon liraya yükseldi.
Sektörün aktif büyüklüğü de 3.9 trilyon liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu ise geçen seneye göre değişmeyerek yüzde 17'de gerçekleşti.
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