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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
31.12.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

Bankaların net kârı 50 milyarı aştı

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Bankaların net kârı 50 milyarı aştı

BDDK Kasım ayı verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün dönem net kârı 50 milyar 695 milyon TL olarak gerçekleşti.

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2018 yılı Kasım ayı dönemine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 842 milyar 639 milyon TL olarak gerçekleşirken, sektörün dönem net karı 50 milyar 695 milyon TL oldu.

BDDK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre, Kasım 2018 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 842 milyar 639 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 584 milyar 796 milyon TL (yüzde 18) artmıştır. Kasım 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 385 milyar 194 milyon TL, menkul değerler 464 milyar 731 milyon TL'dir. 2017 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 18, krediler yüzde 13,7 oranında ve menkul değerler toplamı yüzde 15,7 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,70 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 yıl sonuna göre yüzde 16,6 artışla 1 trilyon 995 milyar 199 milyon TL olmuştur.

2017 yıl sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 16,4 artışla 417 milyar 916 milyon TL olurken, Kasım 2018 döneminde sektörün dönem net kârı 50 milyar 695 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,21 seviyesinde bulunmaktadır."

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