Bankaların kredi iştahı arttı

TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederas-yonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, Merkez Bankası’nın son 3 faiz indiriminin piyasayı rahatlattığını ve nakit akışını arttırdığına dikkat çekerek, “KOBİ’lerin en önemli sorunları arasında tahsilat yer alıyor. Piyasadaki rahatlamayla tahsilatların pozitife geçtiğini görüyoruz. Piyasadaki canlılık için KOBİ’nin tahsilat yapabilmesi önemli” dedi. TÜRKONFED ve İş Bankası işbirliğiyle 2018 yılında 5 kent ile başlayan ve 1.500 KOBİ’ye ulaşan Dijital Anadolu Projesi’nin Eskişehir’de gerçekleşen 2019 yılı kapanış toplantısında bir grup basın mensubu ile bir araya gelen Turan, 2020’ye ilişkin ekonomik beklentilerini paylaştı.

2020 DAHA İYİ OLACAK

Özellikle son 2 ayda kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda da kredi iştahının arttığına dikkat çeken Turan, şöyle konuştu: “2020’nin 2019’dan daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bir baz etkisi de olsa, 2020’de yüzde 3-4 büyüme bekliyoruz. Türkiye sürdürülebilir ve stabil bir büyüme yakalamalı. Tasarruf oranlarımız çok düşük ve bu nedenle dışarıdan borçlanmamız gerekiyor. Şu anda dışarıdan kaynak, yatırım çekmemiz için dünyada rüzgarlar o kadar bizim lehimize işliyor ki bunu değerlendirmeliyiz. 17 trilyon dolar eksi mevduatta şu anda. İnşaat sektöründe az da olsa konut satışında bir artış eğilimi görüyoruz. Faiz biraz da psikolojiktir, yüzde 1’in altına düştü mü insanlar biraz daha kredi alma eğilimine girer ama hala temkinli bir tavır olduğunu da gözlemliyoruz. Geçen sene yaşanan kur şoku doğal olarak insanlarda iz bıraktı. Tüketiciler temkinli davranıyor. Avrupalı tedarikçilerimle konuşuyorum, ‘Türkiye’yi bütçeleyemiyoruz, 100 diyorsunuz 60 yapıyorsunuz, 100 diyorsunuz 140 yapıyorsunuz’ diyorlar. Belirsizlik ortamında talep tahmini yapamıyorsunuz, planlama yapamıyorsunuz. Özel sektörün yatırım iştahının artması gerekiyor.”

TEKNO-KOBİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Göreve geldiği 1.5 yılda TÜRKONFED’in Anadolu’nun değişik illerinde 76 farklı faaliyet gerçekleştirdiğini hatırlatan Turan, “Dijital Anadolu projesi kapsamında KOBİ’lerimizin dijital farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda son 2 yılda 9 ilde toplantılar düzenledik ve toplam 2 bin 900 kişiye ulaştık. Diyarbakır’dan Antalya’ya, Van’dan İzmir’e, Eskişehir’e kadar Anadolu’nun dört bir köşesine ulaşıyoruz. Kurduğumuz Dijital Dönüşüm Merkezi ile KOBİ’lerin dijital dönüşümünde onları desteklemeyi hedefliyoruz. Burada 150 KOBİ’yi 30 Tekno-KOBİ ile eşleştirdik. KOBİ’lerimiz bu sayede teknolojik dönüşüm konusunda danışmanlık alıyorlar, ücretsiz olarak süreçlerinde dijitalleşme farkındalığı sağlanıyor ve yol haritası çiziliyor. İstanbul’da hayata geçirdiğimiz bu başarı hikayesini daha sonra diğer illere de yaymayı hedefliyoruz.”

KOBİ’LER İÇİN DEPREME HAZIRLIK

TÜRKONFED’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olası İstanbul Depremi’nde KOBİ’lerin nasıl korunabileceğine dair bir komite oluşturarak çalışma başlattığını kaydeden Orhan Turan, “Deprem öncesi ve sonrası için UNDP’nin uluslararası tecrübesini de yanımıza alarak, belediye ile birlikte KOBİ’lerimiz için deprem öncesi, sırası ve sonrasına dair bir yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Büyükşehir belediyesi ile Deprem Çalıştayı’na da katıldık” dedi. Turan ayrıca KOBİ’lere dijitalleşme, e-ticaret konularında da çeşitli projelerle destek verdiklerini ve Visa ile işbirliği yaparak ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesi kapsamında finansal alanlarda katkı sağladıklarını söyledi.