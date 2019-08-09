Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor
GeriEkonomi Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
09.08.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor

BDDK yetkililerinden alınan bilgiye göre, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınırın 100 milyon TL'ye düşürülmesi planlanıyor. Söz konusu değişiklikle bankalara detaylı finansal bilgi temin etmekle yükümlü kılınan reel sektör firmalarının kapsamı genişletilecek ve mali şeffaflığı artırılacak, bankaların firmalara ait güncel verilere erişim imkanı kolaylaştırılacak. Kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi ve finansal yönetim kalitesinin artırılması için de bir çalışma yapılıyor.

Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınırın 100 milyon TL'ye düşürülmesi planlanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınırın 100 milyon TL'ye düşürülmesi gündemde. Bu kapsamda, mevcut riski 100 milyon TL ve üzerinde olan veya alınacak yeni krediyle birlikte bu sınırın üzerine çıkacak müşterilerin kredi tahsis aşamasında, bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve mali rasyoları içeren analiz tablolarını bankalara sunmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

Böylece, bankalara detaylı finansal bilgi temin etmekle yükümlü kılınan reel sektör firmalarının kapsamı genişletilecek ve mali şeffaflığı artırılacak, bankaların firmalara ait güncel verilere erişim imkanı kolaylaştırılacak. Yapılan etki analizinde 500 milyon TL sınırına göre bankacılık sektörü toplam nakdi kredilerinin yüzde 33'lük kısmı düzenleme kapsamında iken 100 milyon TL sınırına (2 bin 128 adet kredi müşterisi) göre söz konusu oran yüzde 47'ye yükselecek ve bankacılık sektörü için sistemik risk oluşturabilecek büyüklükteki krediler düzenleme kapsamına alınacak.

FİNANSAL YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR
Kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi ve finansal yönetim kalitesinin artırılması için de bir çalışma yapılıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmayla yine 100 milyon TL üstü bankacılık sektörü toplam nakdi kredisi bulunan firmaların kurumsal yönetim yapı ve süreçleriyle ilgili öz değerlendirmelerinin kredi başvuruları esnasında bankalarca alınmasının zorunlu tutulması amaçlanıyor.

Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuna açıklanan "Yeni Ekonomi Programı, Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" başlıklı programda, reel sektörle ilgili olarak; "Toplam riski 100 milyon TL ve üzeri olan grupların, bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmasının zorunlu hale getirilmesi, mali şeffaflığın artırılması, kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi, finansal yönetim kalitesinin artırılması" başlıklarına yer verilmişti.

BDDK tarafından çıkarılan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'e 19 Şubat'ta eklenen maddeyle özetle; bankacılık sistemindeki mevcut riski 500 milyon TL ve üzerinde olan kredi müşterilerinin bankalara yapacağı kredilerin tahsis aşamasında, bağımsız denetimden geçmiş olmak üzere, konsolide olmayan ve konsolide finansal tablolarının, ana ortaklıklarının finansal tablolarının ve bunlar esas alınarak hesaplanacak rasyoları içeren analiz tablolarının bankalarca alınması zorunlu hale getirilmişti 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Bakan Pakdemirli'den Kurban Bayramı uyarısı
Burada konut sahibi olanlar yaşadı! İşte en değerli il ve ilçeler
O ülkeden Van'a resmen akın ettiler... Adım atacak yer kalmadı