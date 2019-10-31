Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank kredi faizleri
Bankaların güncel kredi faiz oranları, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından araştırılmaya başlandı. Tüketici kredisine ihtiyacı olan vatandaşların yakından takip ettiği bankaların güncel kredi faiz oranları, türe göre değişebiliyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları hakkında detaylı bilgiler
Kredi faiz oranları hakkında güncel bilgi edinmek isteyen birçok vatandaş, herhangi bir kampanya yer alıp almadığını merak ediyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl seyrediyor? İşte, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın yayımladığı güncel kredi faiz oranları listesi
VAKIFBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank'ın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;
100 bin TL 60 ay vadede faiz oranı %1,35.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası'nın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;
100 bin TL 60 ay vadede faiz oranı çalışanın artısı ve emeklinin artısı kampanyasında %1,25,
100 bin TL 60 ay vadede standart tüketici ürün kredisinde ise %1,35
HALKBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
Halkbank'ın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;
100 bin TL 60 ay vadede hızlı kredi %1,49, maaşını Halkbank'tan alanlara özel %1,25, Kamu ve özel sektör çalışanlarına %1,35, Mutlu emekli ihtiyaç kredisi ise %1,25.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle