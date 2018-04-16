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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.04.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

Bankalara ilk çeyrekte 5,2 milyon çek ibraz edildi

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Bankalara ilk çeyrekte 5,2 milyon çek ibraz edildi

Bankalara ibraz edilen çek sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalışla 5,2 milyon adet oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, mart ayı çek raporunu yayımladı. 
Rapora göre, bu yılın ocak-mart döneminde bankalara ibraz edilen 422 bin keşideciye ait 5,2 milyon çekin toplam tutarı 218 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 16 artarken, keşideci sayısı yüzde 1 ve çek adedi yüzde 3 geriledi. 

Bu yılın ocak-mart döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 17 bin keşideciye ait 97 bin adet çekin toplam tutarı 4,5 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 7,6 bin keşideciye ait toplam 624 milyon lira tutarındaki 15,8 bin adet çek daha sonra ödendi. 

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 16, keşideci sayısı yüzde 33 ve adet de yüzde 34 azaldı. 
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 2,1, adet olarak da 0,6 puan düşerek yüzde 1,9 oldu. 

Rapora göre, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak kayıtlara geçti. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il ise yüzde 8,2 ile Osmaniye, yüzde 7,1 ile Mardin, yüzde 4,8 Kırıkkale, Artvin ve Yalova olarak sıralandı. 

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