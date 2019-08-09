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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.08.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Bankalar bayram tatilinde açık mı? Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

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Bankalar bayram tatilinde açık mı? Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

Bankalar bayramda açık mı sorusu, haftanın son iş gününde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Yeni haftada ödemelerini gerçekleştirmek ya da kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankalar bayram tatilinde açık mı sorusuna cevap arıyor. Peki, pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

Bankalar bayram tatilinde çalışıyor mu sorusu birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bankaların bayram tatilinde çalışıp çalışmama durumuna göre işlemlerini bugün gün içerisinde yetiştirmeye çalışacak olan vatandaşlar, aksi takdirde bayram sonrasını bekleyecek. Peki, bankalar bayram tatilinde çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BANKALAR BAYRAM TATİLİNDE ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar temel olarak Borsa İstanbul’a bağlı oldukları için, Borsa İstanbul’un tatil olup olmadığı günlere göre değişiklik gösterecek. Borsa İstanbul’un bayram süresince çalışma günleri şu şekilde olacak;

11 Ağustos PazarKurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
12 Ağustos PazartesiKurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
13 Ağustos SalıKurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
14 Ağustos ÇarşambaKurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.

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