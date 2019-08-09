Bankalar bayram tatilinde açık mı? Pazartesi bankalar çalışıyor mu?
Bankalar bayramda açık mı sorusu, haftanın son iş gününde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Yeni haftada ödemelerini gerçekleştirmek ya da kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankalar bayram tatilinde açık mı sorusuna cevap arıyor. Peki, pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Bankalar bayram tatilinde çalışıyor mu sorusu birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bankaların bayram tatilinde çalışıp çalışmama durumuna göre işlemlerini bugün gün içerisinde yetiştirmeye çalışacak olan vatandaşlar, aksi takdirde bayram sonrasını bekleyecek. Peki, bankalar bayram tatilinde çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BANKALAR BAYRAM TATİLİNDE ÇALIŞIYOR MU?
Bankalar temel olarak Borsa İstanbul’a bağlı oldukları için, Borsa İstanbul’un tatil olup olmadığı günlere göre değişiklik gösterecek. Borsa İstanbul’un bayram süresince çalışma günleri şu şekilde olacak;
|11 Ağustos Pazar
|Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
|12 Ağustos Pazartesi
|Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
|13 Ağustos Salı
|Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
|14 Ağustos Çarşamba
|Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı
Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.
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