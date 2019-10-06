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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.10.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Bankalar Ağustos'ta kar rekoru kırdı

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Bankalar Ağustos'ta kar rekoru kırdı

Türk bankacılık sektörü, 4 milyar 602 milyon TL ile tarihin en yüksek ağustos ayı karını elde etti. Sektörün 8 aylık karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,9 düşerek 32 milyar 838 milyon liraya geriledi.

Bankalar, ağustos ayında 4 milyar 602 milyon liralık net kar ile rekor kırarken, 8 aylık dönemde net karın yüzde 15,9 azalması dikkati çekti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörünün ocak-temmuz döneminde 28 milyar 236 milyon lira olan net dönem karı, ağustos sonu itibarıyla 32 milyar 838 milyon liraya ulaştı. Bu da sektörün ağustosta 4 milyar 602 milyon liralık net dönem karı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek ağustos ayı karını hanelerine yazdı.

Bankacılık sektörü, geçen yılın ağustos ayında 4 milyar 481 milyon lira, 2017'nin aynı ayında ise 4 milyar 232 milyon lira kar elde etmişti. Sektörün en düşük ağustos ayı karı ise 607 milyon lira ile 2004 yılında kaydedilmişti.

Öte yandan, bankaların 2018'in ocak-ağustos dönemindeki 38 milyar 46 milyon liralık net karının bu yılın aynı döneminde 32 milyar 838 milyon liraya gerilemesi, sektörün 8 aylık karının yüzde 15,9 azaldığına işaret etti.

KREDİ KARTLARINDAN ALINAN FAİZ 9,9 MİLYAR TL

Verilere göre, bankaların yılın 8 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, ağustos sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,7 artarak 287,1 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın ağustos sonunda bu rakam 221,8 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, ocak-ağustos döneminde kredilerden 219 milyar 379 milyon lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 41 milyar 278 milyon lirası tüketici kredilerinden, 9 milyar 867 milyon lirası kredi kartlarından, 25 milyar 153 milyon lirası taksitli ticari kredilerden ve 143 milyar 82 milyon lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

MEVDUATA ÖDENEN FAİZ 130 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

Bankacılık sektörünün toplam faiz gideri, yılın 8 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 32,3 artarak 186 milyar 728 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 33,9 artışla 126 milyar 993 milyon liraya ulaştı.

Toplam faiz giderlerinin yüzde 68'i mevduata ve yüzde 10,7'si bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, ağustos sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 100 milyar 369 milyon lira oldu. Böylece bankaların faiz gelirleri ile giderleri arasındaki fark alınarak hesaplanan net faiz hesabı, 100 milyar liranın üzerinde artı vermiş oldu.

KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYON 10,5 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri, ağustos sonu itibarıyla 71,2 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 14,8 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, geçen yılın ağustos sonuna göre yüzde 32,5 artarak 10 milyar 524 milyon liraya çıktı.

Ocak-ağustos döneminde nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 5,1 milyar lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 5,5 milyar lira olarak hesaplandı.

Bankaların, verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ise 8 ayda 31,8 milyar liraya ulaştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı da yüzde 34 olarak kayıtlara geçti.

PERSONEL GİDERİ 8 AYDA 22,7 MİLYAR LİRA OLDU

Bankaların toplam faiz dışı giderleri ağustos sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,6 artarak 84,7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bu dönemde faiz dışı giderlerin yaklaşık yüzde 26,8'i personel giderlerinden oluştu. Personel gideri, ağustos sonunda yüzde 19,5 artışla 18,3 milyar liradan 22,7 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörü, geçen yılın 8 ayında sermaye piyasası işlemlerinden 63,5 milyar lira kâr sağlarken, bu yılın aynı döneminde 9,8 milyar lira zarar etti.

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