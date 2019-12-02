Bankalar 390 milyar liralık kredinin "sürdürülebilirlik fotoğrafını" çekecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBankalar 390 milyar liralık kredinin "sürdürülebilirlik fotoğrafını" çekecek
GeriEkonomi Bankalar 390 milyar liralık kredinin "sürdürülebilirlik fotoğrafını" çekecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
02.12.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Bankalar 390 milyar liralık kredinin "sürdürülebilirlik fotoğrafını" çekecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bankalar 390 milyar liralık kredinin "sürdürülebilirlik fotoğrafını" çekecek

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin "İş planlarımızı yeniden oluşturacağız ve sürdürülebilirlik kriterlerine uymadığını düşündüğümüz sektörlere ilişkin kredilerimizi de azaltma yoluna gideceğiz" dedi.

Türkiye'den 6 banka, farklı sektörlere sağladıkları ve ödemeleri devam eden 390 milyar liralık kredi portföyünü sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde yeniden değerlendirerek risk ve fırsat analizi yapacak.

Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında Türkiye'den Garanti BBVA, ING, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yapı Kredi yer aldı. Bankalar, bu kapsamda, sosyal ve çevresel konulardan kaynaklanan belirsizliklerin önüne geçmek adına temel ilkelerini gözden geçirecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kredi portföylerini sadece bugünün değil geleceğin riskleri açısından da ele alacaklarını ifade etti.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, söz konusu 6 bankanın aktif büyüklüğünün mevduat ve kalkınma bankaları toplamının yüzde 22'sini oluşturduğunu belirten Edin, "Prensipler çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulmayan bireysel kredileri kapsam dışında düşündüğümüzde, Garanti BBVA'nın verdiği her dört krediden üçünün yeniden değerlendirileceğini söyleyebiliriz. İmzacı 6 bankanın yeniden değerlendireceği kredi büyüklüğü toplamı ise 390 milyar lirayı aşıyor." dedi.

Edin, söz konusu portföyün risk ve fırsat açısından ele alınacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu değerlendirme, bugüne kadar sağladığımız kredileri geri çağıracağımız anlamına gelmiyor ama bu kredileri daha yakın takip edeceğiz, müşterilerimizin risklerine göre bazı tavsiyelerde de bulunacağız. İş planlarımızı yeniden oluşturacağız ve sürdürülebilirlik kriterlerine uymadığını düşündüğümüz sektörlere ilişkin kredilerimizi de azaltma yoluna gideceğiz. Özellikle finans sektörü açısından farkındalık da yaratmış olacağız. Bu farkındalık, önümüzdeki dönemde hangi sektörlerde ne tip projelere ağırlık vereceğimizi belirlememize yardımcı olacak."

YENİLENEBİLİR ENERJİ REKABETÇİ HALE GELDİ

Ekonomik sürdürülebilirliğin önemine değinen Edin, "Devlet politikasında yerli kaynaklardan elektrik üretilerek dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda, kömür öncelikli gibi görünse de kömür projeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına göre işletme giderleri açısından daha maliyetli. Yenilenebilir enerji ihalelerindeki fiyatlar da maliyetlerdeki düşüşü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Edin, bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, yenilenebilir enerjinin bankaların gelecek dönemde yöneleceği sektörlerin başında geleceğine işaret ederek, "Bu iştahımızı sadece kurumsal veya ticari şirketlere yönelik değil, perakende tarafının da yenilenebilir enerjide daha fazla yer alması için kullanabiliriz." ifadesini kulandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SORUMLU BANKACILIK PRENSİPLERİ

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen, toplam aktif büyüklükleri 47 trilyon doları aşan 130 bankanın kurucu imzacı olduğu Sorumlu Bankacılık Prensipleri (Principles for Responsible Banking), 22 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında tanıtıldı.

Sürdürülebilir kalkınma ve daha iyi bir gelecek için tüm dünyada küresel finansın üçte ikisini oluşturan bankacılık için yol haritası oluşturan prensipler, aynı zamanda geleceğin sürdürülebilir bankacılık sisteminin temel çerçevesini oluşturuyor.

Sorumlu Bankacılık Prensipleri, toplumların sürdürülebilir, eşit ve refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında bankacılık sektörünün etkisini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle