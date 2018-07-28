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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
28.07.2018 - 00:28, Son Güncelleme:

Bankacılıktaki tükenmişlik bakanlığın gündeminde

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Bankacılıktaki tükenmişlik bakanlığın gündeminde

BANKACILIK sektöründe giderek artan tükenmişlik sendromu Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı gündemine de girdi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, “Çalışma hayatındaki yoğunluk, mesainin uzaması, iş ortamındaki konfor gibi nedenlerle, ücretler ve sorunlu iş hayatına devam gibi unsurların hepsi tükenmişliği tetikleyen sebepler aslında. Bunlar hemen hemen her sektörde oluşabilecek riskler” dedi.

SİGARA DA BİR ETKEN

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı işbirliğinde hazırlanan rapora göre, fazla mesai yapılması, ekonomik sebepler, kişinin mesleği dışında bir uğraşının olmaması ile fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kalmak çalışanın tükenmişlik seviyesini yükseltiyor. Ayrıca, sigara kullanan kişilerde de duygusal tükenmenin yüksek düzeyde olduğu görülüyor. Bu nedenle sigarayı bırakmak isteyen çalışanlar başta olmak üzere sigara bırakma müdahaleleri, poliklinikleriyle işyerlerinin işbirlikleri yapması önemli. Ankara’da faaliyet gösteren 17 özel bankanın 138 şubesinden toplam bin 183 kişinin katıldığı araştırmada, çalışanların yüzde 48’i yani yaklaşık yarısı fazla mesai yaptığını söyledi. Raporda, fazla mesai yapanlarda tükenmişlik düzeyinin daha yüksek olduğu belirtildi.

EKONOMİK SEBEPLER ETKİLİ

Ayrıca, ailesinin aylık gelirini yetersiz bulanlarda da tükenmişliğin daha yüksek olduğu kaydedilen raporda, “Banka çalışanlarının ücretlerinin ekonomik koşullar dikkate alınarak (yol, kreş yardımı, yemek ücretleri gibi) düzenlenebilmesi tükenmişlik düzeyinin düşmesine katkı sağlayabilir” denildi. Rapora göre, meslek dışı uğraşı olmayanlarda kişisel başarı duygusu daha düşük, duygusal tükenme seviyesi ise daha yüksek. Bu nedenle de, çalışanların iş yaşamı dışındaki alanları geliştirmesi, hobi faaliyetlerinde bulunmaya özendirilmesi ve ek olarak kurum içi beraber yapılabilecek sosyal faaliyetlerin sağlanması tükenmişlik düzeyinin düşmesine katkı sağlıyor. Rapora göre bir diğer tükenmişlik nedeni de, fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kalmak.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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