Bankacılıktaki tükenmişlik bakanlığın gündeminde
BANKACILIK sektöründe giderek artan tükenmişlik sendromu Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı gündemine de girdi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, “Çalışma hayatındaki yoğunluk, mesainin uzaması, iş ortamındaki konfor gibi nedenlerle, ücretler ve sorunlu iş hayatına devam gibi unsurların hepsi tükenmişliği tetikleyen sebepler aslında. Bunlar hemen hemen her sektörde oluşabilecek riskler” dedi.
SİGARA DA BİR ETKEN
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı işbirliğinde hazırlanan rapora göre, fazla mesai yapılması, ekonomik sebepler, kişinin mesleği dışında bir uğraşının olmaması ile fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kalmak çalışanın tükenmişlik seviyesini yükseltiyor. Ayrıca, sigara kullanan kişilerde de duygusal tükenmenin yüksek düzeyde olduğu görülüyor. Bu nedenle sigarayı bırakmak isteyen çalışanlar başta olmak üzere sigara bırakma müdahaleleri, poliklinikleriyle işyerlerinin işbirlikleri yapması önemli. Ankara’da faaliyet gösteren 17 özel bankanın 138 şubesinden toplam bin 183 kişinin katıldığı araştırmada, çalışanların yüzde 48’i yani yaklaşık yarısı fazla mesai yaptığını söyledi. Raporda, fazla mesai yapanlarda tükenmişlik düzeyinin daha yüksek olduğu belirtildi.
EKONOMİK SEBEPLER ETKİLİ
Ayrıca, ailesinin aylık gelirini yetersiz bulanlarda da tükenmişliğin daha yüksek olduğu kaydedilen raporda, “Banka çalışanlarının ücretlerinin ekonomik koşullar dikkate alınarak (yol, kreş yardımı, yemek ücretleri gibi) düzenlenebilmesi tükenmişlik düzeyinin düşmesine katkı sağlayabilir” denildi. Rapora göre, meslek dışı uğraşı olmayanlarda kişisel başarı duygusu daha düşük, duygusal tükenme seviyesi ise daha yüksek. Bu nedenle de, çalışanların iş yaşamı dışındaki alanları geliştirmesi, hobi faaliyetlerinde bulunmaya özendirilmesi ve ek olarak kurum içi beraber yapılabilecek sosyal faaliyetlerin sağlanması tükenmişlik düzeyinin düşmesine katkı sağlıyor. Rapora göre bir diğer tükenmişlik nedeni de, fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kalmak.
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