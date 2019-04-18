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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi arttı

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Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 12 Nisan ile biten haftada 22 milyar 978 milyon 508 bin lira arttı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 25 milyar 505 milyon lira artarak 2 trilyon 531 milyar 529 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Nisan ile biten haftada 25 milyar 505 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 506 milyar 24 milyon liradan 2 trilyon 531 milyar 529 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 48 milyar 758 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 236 milyar 239 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Nisan ile biten haftada 1 milyar 510 milyon lira artarak 405 milyar 36 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 184 milyar 836 milyon lirası konut, 6 milyar 285 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 914 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 156 milyon artarak 394 milyar 668 milyon liraya çıktı.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 artarak 103 milyar 36 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 165 milyon lirası taksitli, 58 milyar 658 milyon lira taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,62 artarak 107 milyar 364 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 73 milyar 785 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 60 milyon lira artarak 527 milyar 977 milyon liraya çıktı.

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