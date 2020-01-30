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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 15:05,Son Güncelleme:/

Bankacılık sektörünün net karı 2019’da yüzde 8.1 düştü

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Bankacılık sektörünün net karı 2019’da yüzde 8.1 düştü

Türkiye bankacılık sektörünün 2019 yılı net karı, 2018 yılındaki 54 milyar 123 milyon liradan yüzde 8.1 düşüşle 49 milyar 753 milyar liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün 2019’da kredileri yüzde 11 artışla, 2.39 trilyon liradan, 2.66 trilyon liraya, toplam aktifleri yüzde 16.1 artışla 3.87 trilyon liradan 4.49 trilyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı da aynı dönemde yüzde 26.1 artışla 2.04 trilyon liradan 2.57 trilyon liraya çıktı.

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı 2019 sonunda yüzde 18.43 ve takipteki alacak rasyosu yüzde 5.33 oldu

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