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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.09.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 18,1 milyar lira azalarak 2 trilyon 399,8 milyar liraya geriledi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 1 milyar 472 milyon dolar artarak 220 milyar 932 milyon dolara çıktı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 18 milyar 100 milyon 353 bin lira azalarak 2 trilyon 399 milyar 754 milyon 342 bin liraya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 6 Eylül ile biten haftada 18 milyar 100 milyon 353 bin lira azalarak 2 trilyon 417 milyar 854 milyon 695 bin liradan 2 trilyon 399 milyar 754 milyon 342 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,02 artarak 1 trilyon 101 milyar 336 milyon 702 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,65 gerileyerek 1 trilyon 194 milyar 437 milyon 557 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 472 milyon dolar artarak 220 milyar 932 milyon dolara çıktı. Bunun 200 milyar 742 milyon doları mevduat bankaları ve 20 milyar 190 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 172 milyar 429 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 724 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 458 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 131 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,73 artarak 395 milyar 618 milyon 102 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,48 düşerek 360 milyar 353 milyon 401 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,39 gerileyerek 146 milyar 539 milyon 472 bin liraya düştü.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 171 milyar 230 milyon 419 bin lirası konut, 4 milyar 355 milyon 958 bin lirası taşıt ve 220 milyar 31 milyon 725 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 6 Eylül ile biten haftada 16 milyar 992 milyon 976 bin lira azalarak 2 trilyon 430 milyar 593 milyon 900 bin liraya indi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,40 azalış gösterdi.

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