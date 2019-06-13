Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 3 milyar 856 milyon 634 bin lira azalarak 2 trilyon 324 milyar 502 milyon 519 bin liraya düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 7 Haziran ile biten haftada 3 milyar 856 milyon 634 bin lira azalarak 2 trilyon 328 milyar 359 milyon 153 bin liradan 2 trilyon 324 milyar 502 milyon 519 bin liraya geriledi.



Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,69 azalışla 1 trilyon 11 milyar 824 milyon 656 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,42 artışla 1 trilyon 206 milyar 73 milyon 649 bin lira oldu.



Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 702 milyon dolar artarak 216 milyar 773 milyon dolara yükseldi. Bunun 197 milyar 977 milyon doları mevduat bankaları ve 18 milyar 796 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.



Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 169 milyar 549 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 703 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 51 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 674 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,19 azalarak 385 milyar 820 milyon 644 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,54 azalarak 369 milyar 873 milyon 685 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,41 azalarak 138 milyar 722 milyon 317 bin liraya indi.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 170 milyar 314 milyon 662 bin lirası konut, 4 milyar 860 milyon 855 bin lirası taşıt ve 210 milyar 645 milyon 127 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 7 Haziran ile biten haftada 14 milyar 930 milyon 259 bin lira azalarak 2 trilyon 444 milyar 692 milyon 248 bin liraya indi.



Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,56 artış gösterdi.