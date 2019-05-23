Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 37 milyar 271 milyon 53 bin lira azalarak 2 trilyon 344 milyar 225 milyon 5 bin liraya geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 17 Mayıs ile biten haftada 37 milyar 271 milyon 53 bin lira azalarak 2 trilyon 381 milyar 496 milyon 58 bin liradan 2 trilyon 344 milyar 225 milyon 5 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,81 artışla 1 trilyon 32 milyar 283 milyon 759 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,79 azalışla 1 trilyon 211 milyar 382 milyon 764 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 794 milyon dolar artarak 212 milyar 892 milyon dolara yükseldi. Bunun 195 milyar 96 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 796 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 166 milyar 924 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 681 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 775 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 716 milyon dolar oldu.



TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,41 azalarak 386 milyar 584 milyon 7 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,06 yükselerek 372 milyar 1 milyon 445 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,48 azalışla 133 milyar 524 milyon 480 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 171 milyar 277 milyon 992 bin lirası konut, 4 milyar 958 milyon 688 bin lirası taşıt ve 210 milyar 347 milyon 327 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 17 Mayıs ile biten haftada 7 milyar 818 milyon 48 bin lira azalarak 2 trilyon 479 milyar 954 milyon 272 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,09 artış gösterdi.