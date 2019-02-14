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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.02.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 1,9 milyar lira azalarak 2 trilyon 99,2 milyar liraya geriledi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 365 milyon dolar artarak 199 milyar 938 milyon dolara yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 1 milyar 923 milyon 673 bin lira azalarak 2 trilyon 99 milyar 152 milyon 370 bin liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 8 Şubat ile biten haftada 1 milyar 923 milyon 673 bin lira azalarak 2 trilyon 101 milyar 76 milyon 43 bin liradan 2 trilyon 99 milyar 152 milyon 370 bin liraya düştü.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,46 azalışla 1 trilyon 14 milyar 375 milyon 950 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,96 artışla 985 milyar 900 milyon 828 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 365 milyon dolar artarak 199 milyar 938 milyon dolara yükseldi. Bunun 183 milyar 672 milyon doları mevduat bankaları ve 16 milyar 266 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 154 milyar 974 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 383 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 453 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 862 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,01 artışla 379 milyar 854 milyon 164 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 1,10 artışla 341 milyar 417 milyon 947 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,81 azalışla 131 milyar 968 milyon 549 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 172 milyar 806 milyon 55 bin lirası konut, 5 milyar 312 milyon 359 bin lirası taşıt ve 201 milyar 735 milyon 750 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 8 Şubat ile biten haftada 5 milyar 390 milyon 81 bin lira artarak 2 trilyon 286 milyar 575 milyon 175 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,84 artış gösterdi.

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