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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.02.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 12,5 milyar lira azalarak 2 trilyon 101,1 milyar liraya geriledi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 2 milyar 283 milyon dolar artarak 199 milyar 573 milyon dolara yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 12 milyar 452 milyon 254 bin lira azalarak 2 trilyon 101 milyar 76 milyon 43 bin liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 1 Şubat ile biten haftada 12 milyar 452 milyon 254 bin lira azalarak 2 trilyon 113 milyar 528 milyon 297 bin liradan 2 trilyon 101 milyar 76 milyon 43 bin liraya düştü.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,52 azalışla 1 trilyon 19 milyar 31 milyon 436 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,01 artışla 976 milyar 557 milyon 169 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 283 milyon dolar artarak 199 milyar 573 milyon dolara yükseldi. Bunun 183 milyar 211 milyon doları mevduat bankaları ve 16 milyar 362 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 154 milyar 159 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 640 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 450 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 962 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,11 artışla 379 milyar 818 milyon 611 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 1,32 artışla 337 milyar 690 milyon 345 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 3,71 artışla 134 milyar 401 milyon 315 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 173 milyar 257 milyon 674 bin lirası konut, 5 milyar 346 milyon 90 bin lirası taşıt ve 201 milyar 214 milyon 847 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 1 Şubat ile biten haftada 1 milyar 529 milyon 260 bin lira azalarak 2 trilyon 281 milyar 185 milyon 94 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,85 artış gösterdi.

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