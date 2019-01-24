Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 16 milyar 68 milyon 748 bin lira azalarak 2 trilyon 116 milyar 152 milyon 148 bin liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 18 Ocak ile biten haftada 16 milyar 68 milyon 748 bin lira azalarak, 2 trilyon 132 milyar 220 milyon 896 bin liradan 2 trilyon 116 milyar 152 milyon 148 bin liraya düştü.



Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,16 azalışla 1 trilyon 29 milyar 691 milyon 835 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,83 azalışla 979 milyar 379 milyon 992 bin lira oldu.



Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 334 milyon dolar artarak 194 milyar 630 milyon dolara yükseldi. Bunun 179 milyar 99 milyon doları mevduat bankaları ve 15 milyar 531 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.



Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 150 milyar 433 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 208 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 421 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 37 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,68 azalışla 379 milyar 531 milyon 362 bin liraya indi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,53 azalışla 329 milyar 872 milyon 47 bin liraya geriledi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,20 azalışla 130 milyar 284 milyon 843 bin lira oldu.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 174 milyar 152 milyon 107 bin lirası konut, 5 milyar 422 milyon 68 bin lirası taşıt ve 199 milyar 957 milyon 187 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 18 Ocak ile biten haftada 29 milyar 521 milyon 629 bin lira azalarak 2 trilyon 296 milyar 171 milyon 72 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,93 artış gösterdi.