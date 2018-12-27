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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.12.2018 - 15:31, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 3,5 milyar lira azalarak 2 trilyon 93,5 milyar liraya geriledi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı geçen hafta 4 milyar 172 milyon dolar artarak 193 milyar 347 milyon dolara yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 3 milyar 490 milyon 29 bin lira azalarak 2 trilyon 93 milyar 513 milyon 315 bin liraya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 21 Aralık ile biten haftada 3 milyar 490 milyon 29 bin lira azalarak, 2 trilyon 97 milyar 3 milyon 344 bin liradan 2 trilyon 93 milyar 513 milyon 315 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,77 azalışla 1 trilyon 33 milyar 139 milyon 637 bin liraya inerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da önceki hafta seviyesinin hemen altında, 951 milyar 523 milyon 889 bin lira olarak gerçekleşti.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 172 milyon dolar artarak 193 milyar 347 milyon dolara yükseldi. Bunun 178 milyar 733 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 614 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 149 milyar 513 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 634 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 259 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 327 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,70 azalarak 383 milyar 298 milyon 339 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,67 düşüşle 331 milyar 240 milyon 244 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,30 azalışla 129 milyar 592 milyon 180 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 176 milyar 404 milyon 393 bin lirası konut, 5 milyar 494 milyon 556 bin lirası taşıt ve 201 milyar 399 milyon 390 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 21 Aralık ile biten haftada 14 milyar 949 milyon 651 bin lira azalarak 2 trilyon 302 milyar 432 milyon 230 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,11 artış gösterdi.

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