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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.12.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat 2 trilyon 516,6 milyar liraya çıktı. Bankalardaki TL cinsi mevduat 1 trilyon 178,7 milyar lira, yabancı para mevduatı ise 223,7 milyar dolar oldu.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 12,2 milyar lira artarak 2 trilyon 516,6 milyar liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 29 Kasım ile biten haftada 12 milyar 192 milyon 355 bin lira artarak 2 trilyon 504 milyar 360 milyon 888 bin liradan 2 trilyon 516 milyar 553 milyon 243 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,38 artışla 1 trilyon 178 milyar 741 milyon 739 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,50 yükselişle 1 trilyon 234 milyar 575 milyon 193 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 2 milyar 167 milyon dolar azalarak 223 milyar 730 milyon dolara düştü. Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 193 milyar 762 milyon dolar oldu. Bu rakamın 120 milyar 342 milyon dolarını gerçek, 73 milyar 420 milyon dolarını da tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,90 artarak 432 milyar 488 milyon 690 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,39 artışla 368 milyar 666 milyon 854 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,62 artarak 151 milyar 308 milyon 103 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 182 milyar 534 milyon 294 bin lirası konut, 4 milyar 662 milyon 484 bin lirası taşıt ve 245 milyar 291 milyon 912 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 29 Kasım ile biten haftada 19 milyar 658 milyon 188 bin lira artarak 2 trilyon 501 milyar 534 milyon 597 bin liraya ulaştı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,83 artış gösterdi. 

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