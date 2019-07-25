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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.07.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 925 milyon 319 bin lira artarak 2 trilyon 331,6 milyar liraya yükseldi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 1 milyar 933 milyon dolar yükselerek 217 milyar 769 milyon dolara çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 19 Temmuz ile biten haftada 14 milyar 925 milyon 319 bin lira artarak 2 trilyon 316 milyar 657 milyon liradan, 2 trilyon 331 milyar 582 milyon 319 bin liraya çıktı. 

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,48 azalarak 1 trilyon 47 milyar 123 milyon 974 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,03 yükselerek 1 trilyon 177 milyar 267 milyon 251 bin lira oldu. 

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 933 milyon dolar artarak 217 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Bunun 198 milyar 43 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 726 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor. 

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 169 milyar 537 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 605 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 146 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 755 milyon dolar oldu. 

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,58 azalarak 384 milyar 578 milyon 30 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,81 gerileyerek 364 milyar 669 milyon 446 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,68 azalarak 141 milyar 336 milyon 571 bin liraya indi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 167 milyar 497 milyon 439 bin lirası konut, 4 milyar 591 milyon 683 bin lirası taşıt ve 212 milyar 488 milyon 908 bin lirası diğer kredilerden oluştu. 

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise, TCMB dahil, 19 Temmuz ile biten haftada 16 milyar 471 milyon 952 bin lira azalarak 2 trilyon 419 milyar 918 milyon 231 bin liraya indi, Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,27 artış gösterdi.

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