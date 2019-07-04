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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.07.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 8,8 milyon lira artarak 2 trilyon 318 milyar liraya yükseldi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 2 milyar 382 milyon dolar azalarak 215 milyar 459 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 28 Haziran ile biten haftada 8 milyon 811 bin 760 lira artarak 2 trilyon 310 milyar 35 milyon 723 bin liradan 2 trilyon 318 milyar 847 milyon 483 bin liraya yükseldi. 

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,71 artışla 1 trilyon 32 milyar 434 milyon 132 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,02 yükselişle 1 trilyon 185 milyar 411 milyon 998 bin lira oldu. 

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 382 milyon dolar azalarak 215 milyar 459 milyon dolara indi. Bunun 196 milyar 34 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 425 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor. 

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 702 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 90 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 29 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 213 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,25 artarak 385 milyar 915 milyon 684 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,14 artarak 366 milyar 551 milyon 924 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,34 yükselerek 140 milyar 486 milyon 565 bin liraya çıktı. 
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 168 milyar 769 milyon 151 bin lirası konut, 4 milyar 736 milyon 687 bin lirası taşıt ve 211 milyar 409 milyon 846 bin lirası diğer kredilerden oluştu. 

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise, TCMB dahil, 28 Haziran ile biten haftada 9 milyar 847 milyon 689 bin lira artarak 2 trilyon 447 milyar 479 milyon 186 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,19 artış gösterdi. 

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