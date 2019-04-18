Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBankacılık sektörünün mevduatı arttı
GeriEkonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
18.04.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 49 milyar lira artarak 2 trilyon 290,3 milyar liraya çıktı. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 839 milyon dolar azalarak 212 milyar 824 milyon dolara indi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 49 milyar 48 milyon 586 bin lira artarak 2 trilyon 290 milyar 340 milyon 483 bin liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 12 Nisan ile biten haftada 49 milyar 48 milyon 586 bin lira artarak 2 trilyon 241 milyar 291 milyon 897 bin liradan 2 trilyon 290 milyar 340 milyon 483 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,49 artışla 1 trilyon 20 milyar 647 milyon 17 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,22 artışla 1 trilyon 148 milyar 601 milyon 982 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 839 milyon dolar azalarak 212 milyar 824 milyon dolara geriledi. Bunun 195 milyar 698 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 126 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 166 milyar 583 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 506 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 983 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 626 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,38 artarak 388 milyar 902 milyon 524 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,46 artarak 372 milyar 153 milyon 759 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,50 yükselişle 132 milyar 853 milyon 99 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 172 milyar 612 milyon 461 bin lirası konut, 5 milyar 143 milyon 639 bin lirası taşıt ve 211 milyar 146 milyon 424 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 12 Nisan ile biten haftada 22 milyar 978 milyon 508 bin lira artarak 2 trilyon 426 milyar 380 milyon 117 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,74 artış gösterdi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Resmen rekor kırdı! Almanya, Rusya ve İngiltere vazgeçemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etti... Doluluk yüzde 100'e ulaştı!

Kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde belge şartı

THY’nin "Yabancı kabin memurları" ilk uçuş için sabırsız